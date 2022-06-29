أنكوراج تُطلق حصص إيثريوم للمستثمرين من المؤسسات

ستفتح أنكوراج ديجيتال، وهي منصة رقمية مقرها سان فرانسيسكو تمتلك أول بنك عملات مشفرة اتحاديًا، خيارًا لشراء إيثريوم (ETH) للمؤسسات. تأتي هذه الخطوة تحسبًا للتحول الموعود بشبكة إيثريوم منذ فترة طويلة من بروتوكول إثبات العمل (PoW) إلى بروتوكول إثبات الحصة (PoS).

حيث أعلنت أنكوراج يوم الثلاثاء عن نيتها تقديم رهن إيثريوم - وهي ممارسة لكسب المكافآت للعمل كمدقق معاملات في بلوكتشين إيثريوم - للمؤسسات. وصف ديوغو مونيكا، المؤسس المشارك ورئيس شركة أنكوراج ديجتال، بأنه مربح للجانبين للمستثمرين المؤسسيين والنظام البيئي:

"من خلال تمهيد الطريق للمؤسسات للمشاركة في إيثريوم الخاصة بها، فإننا نوفر شرعية متزايدة للأصول التي تم اختبارها في السوق - وفي هذه العملية، نتخلص من أي مخاطر محفظتها الساخنة للمؤسسات التي تتطلع إلى تحقيق أرباح جديدة من العملات المشفرة."

يؤكد الإعلان على توقعات أنكوراج العالية من الترقية القادمة لشبكة إيثريوم التي ستربط شبكتها الرئيسية بنظام إثبات الحصة، بتنسيق من بيكون تشين. ومن المفترض أن تسمح هذه الميزة للمستثمرين بجمع المكافآت على إيثريوم الخاصة بهم في عهدتها عن طريق الرهان باستخدام مدقق أنكوراج. بعد الدمج، لن يربح المدققون مكافآت الكتلة فحسب، بل سيحصلون أيضًا على رسوم أولوية المعاملة التي كانت تذهب سابقًا إلى المعدنين.