بيتكوين كاش تخسر ٩٨٪ مقابل بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 29 يونيو 2022 03:48 مساءً - وصلت بيتكوين (BTC) إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع - ليس من حيث الدولار الأمريكي، ولكن مقابل منافستها منذ فترة طويلة، بيتكوين كاش (BCH).

وتؤكد البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه في ٢٩ يونيو، حددت بيتكوين كاش مقابل بيتكوين رسميًا أدنى سعر لها على الإطلاق.

اكتسبت بيتكوين كاش سمعة سيئة في عام ٢٠١٧ عندما أصبحت أول انقسام كلي رئيسية لشبكة بيتكوين تتفوق على بيتكوين نفسها.

بعد أشهر من الإطلاق، وصل سعر العملة البديلة إلى أعلى مستوياته عند حوالي ٠,٤٣ بيتكوين لكل توكن، وهذا يثبت شيئًا من التزوير المزيف للمستثمرين الذين أمضوا الفترة الفاصلة في مشاهدة قيمتها تتراجع باطراد.

ويمكن القول إن أكثر مؤيدي بيتكوين كاش صخبًا، رجل الأعمال روجر فير، استمر مع ذلك في الترويج لتفوقها على بيتكوين، مع تأثير مشاكل الأسعار قليلًا على خطابه.

ومع ذلك، أثار فير هذا الشهر الجدل عندما ظهرت تقارير تفيد بأنه مدين بمبلغ ٤٧ مليون دولار من عملة USDC لمنصة الاستثمار المشفرة كوين فليكس.

وقد نفى فير هذه المزاعم، وتلا ذلك عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة هذا الأسبوع. وبغض النظر عن النتيجة، كان تأثيرها على بيتكوين كاش واضحة. في ٢٩ يونيو، انخفض زوج بيتكوين كاش مقابل بيتكوين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق من ٠,٠٠٥ - ٩٨,٨٣٪ فقط عن ذروته في عام ٢٠١٧.

مخطط شمعة لزوج بيتكوين كاش مقابل بيتكوين على مدى شهر واحد (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

ولم يفوت الحدث على المعلقين، الذين تذكر الكثير منهم إصرار فير على أن بيتكوين كاش سترتفع لتحل محل بيتكوين تمامًا.

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