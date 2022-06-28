كيه بي إم جي تدخل الميتافيرس وتستثمر ٣٠ مليون دولار في تدريب موظفي ويب ٣

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 05:45 مساءً - كشفت كيه بي إم جي، وهي إحدى أكبر شركات التدقيق الأربعة في كندا والولايات المتحدة، عن افتتاح أول مركز تعاوني لها في الميتافيرس لمساعدة موظفيها وعملائها على متابعة فرص النمو في العصر الرقمي.

تدخل كيه بي إم جي إلى الميتافيرس من خلال مركز تعاون جديد سيربط الموظفين والعملاء وغيرهم بويب ٣. تقوم الشركة باستثمار جماعي بقيمة ٣٠ مليون دولار هذا العام في تجارب ويب ٣، مع محور الميتافيرس باعتباره "القطعة المميزة".

وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء عن فورتشن، سيركز المركز على التعليم والتعاون والتدريب والفعاليات وورش العمل مع كليف جاستيس، زعيم كيه بي إم جي في الولايات المتحدة للابتكار المؤسسي مدعيًا ​​أنه يتم استخدامه حاليًا لمثل هذه الأشياء ولكن كيه بي إم جي تنوي توظيف أشخاص لبنائه وتوسيعه بمرور الوقت.

الهدف طويل الأجل للشركة هو فحص حالات استخدام الميتافيرس المحتملة الأخرى مثل الرعاية الصحية والمستهلكين وتجارة التجزئة ووسائل الإعلام والخدمات المالية.

حيث قالت لورا نيوينسكي، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة كيه بي إم جي في الولايات المتحدة:

"الميتافيرس هو فرصة في السوق، وطريقة لإعادة إشراك المواهب، ومسار لربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال تجربة تعاونية جديدة."

ستستمر الشركات في استكشاف الاحتمالات في مجال العملات المشفرة وويب ٣.٠، والمشاركة في إنشاء أدوات وحلول جديدة توفر رؤى مهمة، وإطلاق منصات التعلم والتطوير الغامرة، وتجنيد المواهب للمساهمة بالمعرفة والمساعدة في التنقل في التقاء المتغير بين المادي والرقمي عوالم، من بين أمور أخرى، كجزء من استراتيجيتها للابتكار.