استطلاعٌ يُظهر أن العملات المشفرة أكثر شيوعًا بين جيل الألفية من الصناديق المشتركة

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:52 مساءً - أجرى تقرير نشرته شركة الاستثمار "ألتو" استطلاعًا لآراء البالغين المقيمين في الولايات المتحدة لمعرفة ما يفضلونه في الاستثمار. وقد أظهرت النتائج أن المزيد من جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٤٠ عامًا يستثمرون في العملات المشفرة مقارنةً بأولئك في نفس العمر الذين يستثمرون في الصناديق المشتركة.

إذ يظهر الاستطلاع أن ٤٠٪ من المشاركين من جيل الألفية قد استثمروا في العملات المشفرة. ووفقًا للتقرير، فإن هذا "أكبر من نسبة جيل الألفية الذين يمتلكون صناديق استثمار مشتركة". علاوة على ذلك، فإن العدد يكاد يكون مساويًا لجيل الألفية الذين يمتلكون أسهمًا.

كذلك أشار التقرير، الذي أطلق عليه اسم "كيف يرى جيل الألفية مستقبلهم المالي"، أن معظم جيل الألفية يمتلكون بالفعل عملات مشفرة أو يفكرون في الشراء. ومع ذلك، قال مؤسس ألتو ومديرها التنفيذي، إريك ساتز، إن الظروف الحالية تجعل من الصعب على جيل الألفية التفكير في الاستثمار. وأوضح قائلًا:

"في عالم من الاستهلاك الواضح وتكاليف المعيشة المرتفعة وديون القروض الطلابية المتزايدة، يجد جيل الألفية صعوبة في الاستثمار في المستقبل لأنهم يكافحون من أجل تحمل تكاليف الحاضر."

وفي الوقت نفسه، ذكر المشاركون في الاستطلاع الذين يحتفظون حاليًا بالعملات المشفرة أنهم من المحتمل أن يضيفوا عملات مشفرة إلى محفظة التقاعد الخاصة بهم. كما سلط التقرير الضوء على أن ٧٠٪ من جيل الألفية الذين يمتلكون عملات مشفرة ولديهم حساب تقاعد فردي (IRA) يحتفظون بأصولهم الرقمية في حساب حساب تقاعد فردي.