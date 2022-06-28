٣ مخططات بيانية توضح أن انخفاض سعر بيتكوين هذه المرة مختلف عن صيف ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:52 مساءً - تأتي أسواق بيتكوين (BTC) الهابطة في العديد من الأشكال والأحجام، ولكن هذا السوق أعطى العديد من الأسباب للذعر.

فقد تم وصف بيتكوين بأنها تواجه "سوقًا هبوطية ذات أبعاد تاريخية" في عام ٢٠٢٢، ولكن قبل عام واحد فقط، اجتاح شعور مماثل بالهلاك أسواق العملات المشفرة حيث شهدت بيتكوين تراجعًا بنسبة ٥٠٪ خلال أسابيع.

وبعيدًا عن السعر، تبدو بيانات ٢٠٢٢ على السلسلة مختلفة تمامًا. يلقي كوينتيليغراف نظرة على ثلاثة مقاييس رئيسية توضح كيف أن سوق بيتكوين الهابطة ليس مثل الأخير.

معدل الهاش

يتذكر الجميع طرد القائمين بتعدين بيتكوين من الصين، الأمر الذي أدى فعليًا إلى حظر هذه الممارسة في واحدة من أكثر مناطقها غزارة.

وفي حين أن مدى الحظر أصبح محل شك منذ ذلك الحين، فإن الخطوة في ذلك الوقت شهدت انتقال أعداد كبيرة من المشاركين في الشبكة - معظمهم إلى الولايات المتحدة - في غضون أسابيع.

نتيجة لذلك، انخفض معدل هاش شبكة بيتكوين - وهي قوة الحوسبة المخصصة للتعدين - إلى النصف تقريبًا. في ذلك الوقت، كان هذا غير مسبوق، بينما شعر القائمون بالتعدين أنه ليس لديهم خيار سوى وقف العمليات مؤقتًا على الأقل.

هذه المرة، ليس الأمر روتينيًا بل مجرد حسابات حسابية تهدد القائمين بالتعدين. إذ أدى انخفاض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوياته خلال ١٩ شهرًا إلى زيادة الضغط على ربحية عمليات التعدين.

ولكن حسبما أفاد كوينتيليغراف، قد لا يحدث حدث استسلام جماعي بالضرورة، حتى عند المستويات الحالية، وسط اقتراحات بأن القائمين بالتعدين الذين يحتاجون إلى بيع مخزون بيتكوين قد فعلوا ذلك بالفعل.

يدعم معدل الهاش هذه الأطروحة، حيث انخفض بحد أقصى حوالي ٢٠٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل الارتداد، وفقًا لتقديرات مصدر البيانات ماينينغ بول ستاتس.

مخطط معدل الهاش التقديري لبيتكوين (لقطة شاشة). المصدر: ماينينغ بول ستاتس

العناوين النشطة

كان التراجع في يوليو ٢٠٢١ مصحوبًا بتباطؤ في نشاط شبكة بيتكوين.

وقد شهدت العناوين النشطة، وفقًا للقياس بواسطة منصة التحليلات على السلسلة كريبتو كوانت، انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يونيو من العام الماضي قبل أن تنتعش بما يتماشى مع السعر في الربع الثالث.

وهذه المرة، لم يحدث مثل هذا الانخفاض، مما يشير إلى أن السوق أكثر انشغالًا في نقل عملات بيتكوين الخاصة بهم. وهذا له عدد من الآثار - إذ قد يصبح المتداولون بائعين بسبب الأسعار المنخفضة؛ وقد يسعى المتداولون إلى الربح من التقلبات؛ بينما قد يتطلع الآخرون إلى "شراء الانخفاض".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي على السلسلة لا يزال منخفضًا، وهذا يعني أن دعم جانب الشراء من المحتمل أن يكون غير كافٍ لإنهاء اتجاه السعر الهبوطي، حسبما يقول المحللون.

مخطط عناوين بيتكوين النشطة. المصدر: كريبتو كوانت

احتياطيات البورصات

أخيرًا، وعلى الرغم من أحجام التداول المنخفضة على نطاق واسع المذكورة أعلاه، فإن بورصات بيتكوين تفقد عملات بحوالي ٢٠٠٠٠ دولار - وبسرعة.

وعادةً ما يؤدي انهيار الأسعار إلى حدوث تدفقات إلى البورصات حيث يستعد المتداولون المذعورون للبيع أو البيع على المكشوف. ويبدو أن هذه المرة مختلفة حقًا في هذا الصدد، حيث يقوم مستخدمو البورصات بإزالة العملات من الحسابات، وليس وضعها.

تتبعت كريبتو كوانت ٢١ بورصة رئيسية ووجدت أن لديها حاليًا رصيدًا قدره ٢,٤١٩ مليون بيتكوين، بانخفاض من ٢,٥٤٤ مليون في بداية الربع الثاني.

وكانت احتياطيات البورصات قد ارتفعت العام الماضي بالعكس خلال الاتجاه الهبوطي للربع الثاني، واستأنفت انخفاضها فقط مع تعافي زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي.

مخطط احتياطيات البورصات لبيتكوين. المصدر: كريبتو كوانت

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