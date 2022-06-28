أوزبكستان ترحّب بتعدين بيتكوين، ولكن بشروط

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:54 مساءً - أعلنت الوكالة الوطنية للمشاريع المستقبلية (NAPP) في أوزبكستان عن مطالبها تجاه مشغلي عمليات تعدين العملات المشفرة. إذ سيسمح فقط للشركات التي تستخدم الطاقة الشمسية بتعدين بيتكوين (BTC) أو العملات المشفرة الأخرى.

ويصف القانون المعياري على الصفحة الحكومية، بتاريخ ٢٤ يونيو، تأكيد "المبادئ التوجيهية لتسجيل تعدين الأصول المشفرة"، ويحدد تاريخ الانتهاء يوم ٩ يوليو. تقدم المادة الثانية من المستند صياغة لا هوادة فيها:

"يتم تنفيذ التعدين فقط من قبل الكيان القانوني باستخدام الطاقة الكهربائية، التي توفرها محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية."

كمزيد من التعقيد، ينبغي أن يمتلك القائمون بالتعدين محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي سيستخدمونها للطاقة.

كما يُلزم الأمر التنفيذي أيضًا أي مشغل لعمليات التعدين بالحصول على شهادة والتسجيل في السجل الوطني لشركات تعدين العملات المشفرة. يتطلب هذا الإجراء قائمة صغيرة من الوثائق، ومن المفترض ألا تستغرق أكثر من ٢٠ يومًا من تقديمها إلى جهة الترخيص للحصول على قرار نهائي. وستكون الشهادات صالحة لمدة عام واحد بعد التسجيل.

كذلك سيتم إعفاء جميع العملات المتولدة من أنشطة التعدين من الضرائب، على الرغم من أن مزارع التعدين ستواجه التعريفات الخاصة على الطاقة المستهلكة التي حددتها حكومة أوزبكستان. ولكن، عمليات تداول الأصول المعدّنة يجب أن تتم فقط على البورصات المسجلة في أوزبكستان. وسيتم حظر تعدين العملات المشفرة المجهولة.