سيليسيوس تنفي مزاعم محاولة أليكس ماشينسكي الفرار من الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:54 مساءً - أعلنت شركة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة أنها تبذل قصارى جهدها لاستعادة العمليات جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي، الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة.

نفى متحدث باسم سيلسيوس شائعات بأن الرئيس التنفيذي للشركة حاول الفرار من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وسط أزمة السيولة المستمرة لشبكة سيلسيوس.

حيث أخبر الممثل كوينتيليغراف يوم الاثنين أن الشركة تواصل العمل على استعادة السيولة، قائلًا:

"إن جميع موظفي سيلسيوس - بما في ذلك الرئيس التنفيذي - يركزون ويعملون بجد في محاولة لتحقيق الاستقرار في السيولة والعمليات. ولهذه الغاية، فإن أي تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس قد حاول مغادرة الولايات المتحدة خاطئة".

جاء بيان سيلسيوس بعد فترة وجيزة من انتقال مايك ألفريد، المؤسس المشارك لشركة تحليلات العملات المشفرة "ديجيتال أسيتس داتا"، إلى تويتر يوم الأحد للإدعاء بأن ماشينسكي حاول مغادرة البلاد الأسبوع الماضي عبر مطار موريستاون في نيوجيرسي.

ونقلًا عن مصدر مجهول، زعم ألفريد أن الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس كان يحاول الذهاب إلى إسرائيل. وأضاف: "من غير الواضح في هذه اللحظة إذا ما كان قد تم اعتقاله أو أنه ببساطة ممنوع من المغادرة".

جاءت ادعاءات ألفريد بعد "ضغط قصير" لسيلسيوس شبيه بما حدث مع غيم ستوب، حيث قفز توكن سيلسيوس الأصلي (CEL) بنسبة ٣٠٠٪ في أسبوع واحد بحلول ٢١ يونيو. ارتفع سعر CEL أيضًا بشكل مفاجئ بأكثر من ٦٠٠٪ يوم ١٤ يونيو ، حيث عزا المحللون الحدث إلى خلل في البورصة أو تصفية المتداولين على المكشوف.

في وقت كتابة هذه السطور، يتم تداول CEL عند ٠,٧٤١ دولار، بانخفاض حوالي ٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لكوين غيكو. لا يزال توكن سيلسيوس الأصلي مرتفعًا بأكثر من ١٦٠٪ خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.

مخطط سعر توكن سيلسيوس نتورك (CEL) على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: كوين غيكو

أعرب بعض مراقبي الصناعة في مجتمع العملات المشفرة عن شكوكهم بشأن تغريدات ألفريد حول ماشينسكي، حيث اعتبر الكثيرون مزاعمه على أنها إشاعات مغرضة.