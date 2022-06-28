شركة كومباس ماينينغ تخسر منشأة بعد مزاعم عن عدم دفعها فاتورة الكهرباء

تام شمس - الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:54 مساءً - فقدت شركة كومباس ماينينغ لخدمات الاستضافة وأجهزة تعدين بيتكوين (BTC) إحدى مرافق الاستضافة في مين بعد أن أنهى المالك دايناميكس ماينينغ اتفاقية الاستضافة بين الاثنين، مدعيًا فشل كومباس في دفع الفواتير المطلوبة.

ففي وقت متأخر من يوم الأحد، قامت دايناميكس بتغريد رسالة على تويتر أرسلتها إلى كومباس ماينينغ والتي ذكرت أنه اعتبارًا من ١٤ يونيو، تم إنهاء عقد الاستضافة بين الاثنين. زعمت دايناميكس أن لدى كومباس ستة مدفوعات متأخرة وثلاث مدفوعات غير مدفوعة تتعلق بفواتير الخدمات العامة ورسوم الاستضافة.

وفي تغريدة متابعة بعد بضع ساعات، يوم الاثنين، زعمت دايناميكس أن فواتير استهلاك الطاقة بلغت ١,٢ مليون دولار، وأن شركة كومباس دفعت حوالي ٦٦٥٠٠٠ دولار فقط. وقالت إن كومباس تدعي أنها أعطت الأموال المطلوبة للفواتير، لكن دايناميكس زعمت أنها استُخدمت لبناء منشآت أخرى بدلًا من ذلك.

دفع الموقف العلني للغاية الرئيس التنفيذي لشركة كومباس ماينينغ، ويت غيبس ​​، إلى القول إن شركته "ستخوض هذه المعركة في المحكمة، وليس على تويتر".لكن الشخص الذي يقف وراء حساب دايناميكس رد على غيبس، قائلًا إن كل ما يتعين على كومباس فعله "هو دفع ٢٥٠ ألف دولار مقابل ثلاثة أشهر من استهلاك الطاقة" وأن "تويتر هو صوت قاعدة عملائك، وليس قاعة المحكمة".

تبيع شركة كومباس ماينينغ أجهزة التعدين بالدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC)، وأجهزة تعدين العملات المشفرة المتخصصة، والتي تأتي مع خيار لاستضافتها في منشآتها الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. ومن غير المعروف ما سيحدث لأجهزة التعدين الخاصة بالعملاء الموجودة في المنشأة.

تنص كومباس على أنه في حالة الطوارئ، يجوز لها "إعادة ترتيب أجهزة العميل أو إزالتها أو نقلها دون أي مسؤولية تجاه كومباس" وفقًا لاتفاقية الاستضافة الخاصة بها.

وتنص الشروط أيضًا على أن العملاء "يتنازلون عن حقوقهم في التماس سبل الانتصاف في المحكمة" أو المشاركة في أي دعاوى قضائية جماعية، ويجب على كل عميل إبلاغ الشركة بأي إجراءات إذا كان سيرفع دعوى قضائية ضد شركة كومباس.