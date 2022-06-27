رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يُطلق مبادرة عملات مشفرة بعد اعتماد بيتكوين

أعلن فوستين أرتشينج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، أن الحكومة ستدعم مبادرة تتمحور حول تطوير البنية التحتية لبلوكتشين في البلاد.

ففي إعلان يوم الاثنين على تويتر، قال تواديرا إن حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ستطلق سانغو، وهي مبادرة عملات مشفرة مقترحة بعد اعتماد البلاد لعملة بيتكوين (BTC) كعملة قانونية في أبريل. ووفقًا لموقع سانغو الإلكتروني، تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج خلال حدث ٣ يوليو حيث سيناقش الرئيس وأعضاء حكومته وخبراء الصناعة البنية التحتية المادية والرقمية اللازمة لدخول جمهورية إفريقيا الوسطى في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى الإطار القانوني للبلد.

تتضمن خطط مشروع سانغو بناء "مركز عملات مشفرة قانوني" يهدف إلى جذب الشركات وعشاق العملات المشفرة العالميين، وتوسيع اعتماد بيتكوين في الدولة، وإنشاء "جزيرة عملات مشفرة" افتراضية - منطقة اقتصادية خاصة في الميتافيرس تبدو وكأنها لها مساحة مكافئة في العالم المادي. ووفقًا لسانغو، تخطط جمهورية إفريقيا الوسطى لوضع إطار قانوني مخصص للعملات المشفرة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

حيث قال تواديرا إن "الاستراتيجية الطموحة لبناء اقتصاد ناجح بسرعة لا يمكن أن تعتمد إلا على التقنيات الجديدة التي اجتاحت العالم وأخذت الأموال إلى مستوى آخر، مع بيتكوين كشعار".