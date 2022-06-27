بورصة العملات المشفرة إف تي إكس تدرس الاستحواذ على روبنهود

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 11:55 مساءً - يقال إن بورصة مشتقات العملات المشفرة "إف تي إكس" تستكشف الاستحواذ على روبنهود ماركتس، وهو تطبيق التداول الشهير الذي عرّف ملايين المتداولين على بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ودوجكوين (DOGE).

نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكرت بلومبرغ يوم الإثنين أن إف تي إكس تجري مداولات داخلية حول إذا ما كانت ستستحوذ على روبنهود. على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار لمتابعة عملية الاستحواذ، يقال إن إف تي إكس تأخذ الأمر على محمل الجد. حيث أوضح مراسل بلومبرغ أن إف تي إكس لم تعرض أمر الاستحواذ بعد على روبنهود وأنه لا يزال بإمكانها اتخاذ قرار بعدم متابعة صفقة.

في بيان متابعة لبلومبرغ، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس "سام بانكمان فرايد" أن شركته متحمسة للشراكة المحتملة مع روبنهود ولكن لم تكن هناك محادثات اندماج نشطة، وهو ما يتماشى مع التقارير السابقة:

"نحن متحمسون بشأن آفاق أعمال روبنهود والطرق المحتملة التي يمكننا من خلالها الشراكة معهم [...] ومع ذلك، لا توجد محادثات اندماج واستحواذ نشطة مع روبنهود."

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط إف تي إكس أو بانكمان فرايد بروبنهود. ففي مايو، تم الكشف عن أن الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس قد اشترى حصة ٧,٦٪ في شركة الوساطة بقيمة ٦٥٠ مليون دولار. وفي ذلك الوقت، قال بانكمان-فرايد إن عملية الشراء تعكس اعتقاده بأن روبنهود هو "استثمار جذاب" لكنه لا ينوي تغيير طريقة إدارة الشركة أو التأثير عليها.