غراي سكيل تشير إلى أن ٩٩٪ من رسائل تعليق هيئة الأوراق المالية والبورصات تدعم صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 11:55 مساءً - أبلغت شركات إدارة الأصول الرقمية "غراي سكيل" عن دعم ساحق في التعليقات العامة لطلبها لإطلاق صندوق بيتكوين فوري للتداول في البورصة.

ففي خطاب يوم الإثنين إلى المستثمرين، قالت غراي سكيل إنه من بين أكثر من ١١٤٠٠ خطاب تلقته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، فيما يتعلق بأداة استثمار بيتكوين (BTC) المقترحة، "كانت ٩٩,٩٦ بالمائة من رسائل التعليق هذه داعمة لقضية غراي سكيل" اعتبارًا من ٩ يونيو. ووفقًا لغراي سكيل، شكك ٣٣٪ تقريبًا من الرسائل في عدم وجود صندوق متداول بالبورصة لبيتكوين في الولايات المتحدة، نظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت بالفعل على أدوات الاستثمار المرتبطة بعقود بيتكوين الآجلة، كما كان الحال مع بروشيرز وفالكيري.

حيث قال مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة غراي سكيل، "لقد أشارت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات على مدار الأشهر الثمانية الماضية [...] إلى زيادة الاعتراف والراحة بنضج سوق بيتكوين الأساسي"، موضحًا: "إن الموافقة على كل منتج استثماري مرتبط ببيتكوين يعزز حججنا حول سبب استحقاق سوق الولايات المتحدة لصندوق بيتكوين فوري متداول بالبورصة."

تقوم الهيئة التنظيمية حاليًا بمراجعة طلب غراي سكيل الذي يسمح للشركة بتحويل أسهم بيتكوين ترست (GBTC) إلى صندوق مدعوم ماديًا، والذي، في حالة الموافقة عليه، سيكون أول عرض ل صندوق بيتكوين فوري متداول بالبورصة في الولايات المتحدة. ويقترب الطلب من نهاية عملية المراجعة التي استمرت ٢٤٠ يومًا، والتي بدأت في نوفمبر ٢٠٢١ وتنتهي في ٦ يوليو.

وعلى الرغم من أن حملة غراي سكيل لتشجيع التعليقات العامة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات مستمرة منذ فبراير، فقد اقترح العديد من خبراء الصناعة أن موافقة الهيئة التنظيمية على مثل هذا العرض غير مرجح. رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبات مماثلة من NYDIG وغلوبل إكس مؤخرًا في مارس وون ريفر ديجيتال في مايو. وغالبًا ما كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر" محوريًا في المقابلات عند سؤاله حول متى يمكن للهيئة الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة، قائلًا في فبراير إنه سيعطي الأمر "دراسة متأنية".

وقد علّق إريك بالشوناس، المحلل في بلومبرغ، على الأمر قائلًا: "[في رأيي] فإن فرص السماح لـ GBTC بالتحول إلى صندوق متداول بالبورصة الأسبوع المقبل هي ٠,٥٪". "إنها تقريبًا نفس احتمالات فوز نيويورك جيتس بالسوبر بول."