سعر LUNA٢ من تيرا يرتفع بنسبة ٧٠٪ خلال تسعة أيام على الرغم من مخاطر البيع المستمرة

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 11:55 مساءً - انتعش سعر تيرا (LUNA٢) بشكل حاد بعد تسعة أيام من انخفاضه إلى أدنى مستوياته التاريخية عند ١,٦٢ دولار.

ففي ٢٧ يونيو، وصل سعر LUNA٢ إلى ٢,٧٧ دولار لكل توكن، وبالتالي حقق انتعاشًا بنسبة ٧٠٪ عند قياسه من المستوى المنخفض المذكور. ومع ذلك، تم تداول التوكن منخفضًا بنسبة ٧٧,٣٥٪ عن أعلى مستوى قياسي له عند ١٢,٢٤ دولارًا، والذي تم تسجيله يوم ٣٠ مايو.

عكَس انتعاش LUNA٢ تحركات ارتداد مماثلة في أماكن أخرى في مجال العملات المشفرة مع ارتفاع أصول بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بحوالي ٢٥٪ و٤٥٪ في نفس الفترة.

مخطط أسعار زوج LUNA2 مقابل الدولار على مدى أربع ساعات مقارنةً بزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

ارتفاع سعر LUNA٢ يمكن أن يؤدي إلى مصيدة للمضاربين على الصعود

قد تؤدي نوبة الشراء الأخيرة في سوق LUNA٢ إلى محاصرة المضاربين على الارتفاع، نظرًا لأنها جاءت كجزء من اتجاه تصحيح أوسع.

وبالتفصيل، يبدو أن LUNA٢ يقوم بتشكيل نموذج "علم هابط"، وهو إعداد استمراري هبوطي يظهر مع توطيد السعر صعودًا داخل قناة صعودية موازية بعد خضوعه لحركة هبوطية كبيرة.

يتم حل العلم الهابط بعد كسر السعر أدنى خط الاتجاه السفلي للقناة. وكقاعدة في التحليل الفني، يؤدي انهيارها إلى نقل السعر إلى المستوى بطول مساوٍ لحجم الحركة الهبوطية السابقة (تسمى "سارية العلم")، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط السعر اليومي لزوج LUNA٢ مقابل الدولار يتميز بإعداد "علم صاعد". المصدر: تريدينغ فيو

LUNA٢، الذي يتم تداوله الآن بالقرب من خط الاتجاه العلوي للعلم الهابط (حوالي ٢,٤٠ دولار)، يمكن أن يخضع لتراجع وشيك نحو خط الاتجاه السفلي للنمط بالقرب من ٢ دولار.

وإذا صاحب ذلك زيادة في الحجم، فإن تصحيح السعر الممتد سيعرض LUNA٢ لخطر الانهيار إلى ١,٣٠ دولار، بانخفاض ٥٠٪ تقريبًا عن سعر ٢ يونيو.

LUNA٢ محفوفٌ بالمخاطر

تأخذ النظرة الفنية الكئيبة لـ LUNA أيضًا إشارات من تاريخها المثير للجدل.

والجدير بالذكر أن LUNA٢ ظهر في أواخر مايو كوسيلة لتعويض المستثمرين الذين تكبدوا خسائر أثناء انهيار عملة تيرا الخوارزمية المستقرة، والتي تسمى الآن تيرا كلاسيك يو إس دي (USTC).

في غضون ذلك، بدأت النسخة القديمة التي لا قيمة لها من LUNA٢، المسماة LUNA، بالتداول كتوكن مستقل تحت العلامة التجارية التي تم تجديدها والتي تسمى "تيرا كلاسيك (LUNAC)".

تم فتح تداول LUNA٢ عبر البورصات الرئيسية بارتفاع ٤٨٣٪ إلى ١٢,٢٤ دولارًا، فقط للتخلي عن جميع المكاسب في حركة تصحيح ضخمة لاحقًا. حيث أشار ماتي غرينسبان، مؤسس شركة أبحاث العملات المشفرة كوانتم إكونوميكس، إلى أنه لا يوجد شخص في عقله الصحيح يرغب في الاستثمار في LUNA٢ بعد انهيار LUNAC.

مخطط السعر اليومي لزوج LUNA مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

هذا يترك LUNA٢ في أيدي حامليها المتشددين الذين يرغبون في تعويض خسائر تيرا بالكامل والمضاربين الذين يريدون وضع رهانات مفرطة على الرافعة المالية على تحركات الأسعار اليومية المتقلبة.

ومن المثير للاهتمام أن مثل هذه المضاربات تؤدي أيضًا إلى ارتفاع القيمة السوقية لتوكن LUNAC و USTC.

القيمة السوقية لتوكن LUNAC وUSTC. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفعت القيمة السوقية لـ LUNAC، على الرغم من كونها ميتة من الناحية النظرية، بنسبة ٧٥٪ لتصل إلى ٥٩٤ مليون دولار يوم ٢٧ يونيو، بعد أن وصلت إلى ٣٣٩ مليون دولار يوم ١٢ يونيو. وبالمثل، ارتفع تقييم السوق لشركة USTC من ١٣ مليون دولار إلى ٩٦ مليون دولار في الولايات المتحدة في الفترة نفسها.

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