غولدمان ساكس يخفض تصنيف سهم كوين بيز إلى "بيع"

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 11:55 مساءً - تم تخفيض تصنيف أسهم كوين بيز غلوبال إنك (COIN) من قبل المحللين في غولدمان ساكس بعد أن أثر انخفاض أسعار العملات المشفرة على الأعمال الأساسية للبورصة، مما يؤكد التحديات التي يفرضها السوق الهابطة.

حيث قال ويليام نانس المحلل في غولدمان في مذكرة حصلت عليها بلومبرغ إن سبب خفض التصنيف ينبع من "استمرار انخفاض أسعار العملات المشفرة". وقال المحلل إن كوين بيز "ستحتاج إلى إجراء تخفيضات كبيرة في قاعدة التكلفة الخاصة بها من أجل وقف الاحتراق النقدي الناتج مع جفاف نشاط تداول الأفراد."

ووفقًا لبلومبرغ، لا يزال لدى كوين بيز ٢٠ توصية شراء و٦ عمليات تعليق و٥ تقييمات بيع اعتبارًا من ٢٧ يونيو. توجد الأسهم ذات تصنيف الشراء في القائمة الموصى بها من قبل المحللين. من المتوقع أن تعمل الأسهم ذات تصنيفات "الاحتفاظ" تقريبًا على قدم المساواة مع السوق الأوسع وتوصيات البيع هي دعوات لتصفية أحد الأصول.

أسهم كوين بيز تتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية. المصدر: تريدينغ فيو.

بدأت كوين بيز التداول في بورصة ناسداك في أبريل ٢٠٢١ وتجاوزت بسرعة السعر المرجعي للإدراج المسبق، ووصلت في النهاية إلى ٣٨١ دولارًا. عند مستويات الأسعار هذه، كان لدى COIN قيمة سوقية مخففة بالكامل تقارب ١٠٠ مليار دولار. ومع ذلك، منذ نوفمبر، كانت مكافحة التمرد في دوامة هبوطية، حيث انخفضت بنسبة ٨٤٪ إلى أقل من ٥٨ دولارًا للسهم. وانخفض السهم بنسبة ٨٪ يوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض قيمته السوقية إلى أقل من ١٥ مليار دولار.

وقد حدثت عمليات البيع في سهم كوين بيز بخطى ثابتة مع انخفاض أسعار العملات المشفرة.