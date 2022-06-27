سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى ما دون ٢١ ألف دولار بينما تشهد البورصات اتجاهًا قياسيًا للتدفق الخارج

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 11:55 مساءً - تم بيع بيتكوين (BTC) يوم ٢٧ يونيو في وول ستريت مع انخفاض الأسهم الأمريكية.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تحديد مستوى ٢٥٠٠٠ دولار كخط المضاربين على الصعود

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتابعان هبوط أسواق الأسهم حيث بدأ الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

وفي وقت كتابة هذه السطور، كان يتم تداول الزوج أقل من ٢١٠٠٠ دولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام بعد عطلة نهاية أسبوع مستقرة على نطاق واسع.

ووسط الافتقار العام للقناعة الصاعدة بين المتداولين، ظلت التوقعات بحدوث مزيد من الانخفاض قائمة، مع بقاء بيتكوين أقل من المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع (WMA) عند ٢٢٤٣٠ دولارًا.

حيث كتب مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، في مناظرة على تويتر في ذلك اليوم: "تقول بيتكوين لا للدعم عند ٢١ ألف دولار. كل هذا جيد. ولدينا مستويات منظمة".

جادل منشور آخر بأن المزيد من الانخفاضات ستأتي لإغراء المتداولين لفتح صفقات شراء. يقع الدعم عند ٢٠٣٢٥ دولارًا أمريكيًا وحوالي ٢٠١٠٠ دولارًا أمريكيًا، وينبغي ألا يستمر أي منهما، فقد ينتج عن ذلك تراجع نحو ١٩٠٠٠ دولار أمريكي.

في غضون ذلك، وضع المتداول والمحلل Credible Crypto المتطلبات للتأكد من عدم الطعن في أدنى مستويات هذا الشهر البالغة ١٧٦٠٠ دولار. بالنسبة له، يجب أن يتبع ذلك رحلة إلى النطاق المنخفض الذي يبلغ ٣٠ ألف دولار.

حيث قال في تحديث بالفيديو: "إذا تمكنا من استعادة مستوى ٢٥٠٠٠ دولار، ودفع ما يصل إلى ٣٠ ألف دولار - ٢٨ و٢٩ و٣٠ ألف دولار - في هذه المرحلة، لا أعتقد أننا سنشهد مستويات منخفضة جديدة".

"لذا إذا كنا سنشهد قيعان جديدة، أتوقع أن يحدث ذلك قبل أن نستعيد ٢٥٠٠٠ دولار."

ظلت بيتكوين في طريقها لإغلاق أول شهر لها على الإطلاق تحت المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع في اليوم، مع تحديد السوق الهابطة الحالية من بين الأسواق السابقة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب) مع المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

بيتكوين تُستنزف من محافظ البورصات

في غضون ذلك، استمرت الدلائل على شراء المستثمرين للانخفاض.

فبعد أن تصدرت الحيتان عناوين الصحف لإضافة عملات بحوالي ٢٠٠٠٠ دولار، شهدت البورصات على نطاق أوسع انخفاضًا كبيرًا في إمدادات بيتكوين في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لبيانات من شركة غلاسنود للتحليلات على السلسلة، شهد ٢٦ يونيو أكبر تغيير تراكمي في بيتكوين لم يتم الاحتفاظ به في البورصات.

وقد انخفض متوسط ​​التغير في العرض على مدى ٣٠ يومًا في البورصات بمقدار ١٥٣٨٤٩ بيتكوين مع انتقال الأموال إلى مكان آخر.

مخطط صافي تغير وضع بيتكوين. المصدر: غلاسنود

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