المدير التنفيذي للبنك الوطني السويسري: قد تفضّل الجهات التنظيمية العملات المستقرة المركزية بعد أزمة تيرا

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 03:45 مساءً - تحدث نائب رئيس البنك الوطني السويسري (SNB) توماس موزر إلى محرر كوينتيليغراف آرون وود وناقش الاتجاهات المستمرة في العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) والعملات المستقرة واللوائح، خلال اتفاقية بلوكتشين الأوروبية (EBC) التي تم إبرامها مؤخرًا لعام ٢٠٢٢.

وفي حديثه عن ابتكار واعتماد عملات خاصة مستقرة وخطط البنوك المركزية فيما يتعلق بإطلاق عملات رقمية للبنوك المركزية، قال موزر إن كلاهما يمكن أن يتعايشا. حيث أوضح أن وظيفة العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون أساسية للغاية ويمكن لمصدري العملات المستقرة من القطاع الخاص إضافة خدمات فوقها لتلبية احتياجات العملاء الأفراد.

وعندما سُئل موسر عن الانهيار الأخير لعملة UST من تيرا وتأثيره اللاحق على اللوائح، قال إن الانهيار اللولبي الأخير لتيرا وعملة UST المستقرة الخوارزمية اللامركزية يمكن أن يكون له تأثير دائم على الجهات التنظيمية.

وأضاف أن الجهات التنظيمية قد تُجبر على تفضيل العملات المستقرة المركزية على العملات اللامركزية على الرغم من أنه ليس كل عملة مستقرة لامركزية مثل UST. وأوضح قائلًا:

"خوفي هو أن الناس سوف يرمون كل العملات المستقرة اللامركزية في نفس النوع من الفئة، وهذا غير صحيح، كما تعلمون، لذلك هناك خطر. وأعتقد أن التنظيم سيفضّل العملات المستقرة المركزية".

ولدى سؤاله عن التطورات على صعيد اللوائح، ألمح موزر إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. واستشهد بمثال لوائح الإنترنت من التسعينيات حيث استغرقت الجهات التنظيمية وقتًا للتوصل إلى قواعد جديدة بدلًا من تنفيذ لوائح الهاتف الحالية.

حيث قال موزر، إذا تم تنفيذ اللوائح المالية الحالية في صناعة العملات المشفرة، فإن النظام البيئي للتمويل اللامركزي (DeFi) سيتوقف عن الوجود. وأوضح قائلًا: