سعر دوجكوين قد يرتفع بنسبة ٢٠٪ في يوليو مع هذا النمط الانعكاسي الصعودي

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 03:45 مساءً - يبدو أن دوجكوين (DOGE) جاهزة لتوسيع حركتها الارتدادية على الرغم من سوق العملات المشفرة الهابط الحالي.

احتمال ٧٩٪ أن تنجح DOGE في تمديد حركتها المرتدة

يبدو أن سعر DOGE كان يرسم "قاع تخبط وانطلاق انعكاسي (BARR)" منذ ١١ مايو، وهو نمط فني يشير إلى انعكاسات الاتجاه الممتدة في سوق هابطة. ويتكون ذلك من ثلاث مراحل ناجحة: التمهيد والتخبط والانطلاق.

ترى "مرحلة التمهيد" توحيد السعر داخل نطاق جانبي ضيق، مما يُظهر تضاربًا مؤقتًا في التحيز بين المستثمرين.

يتبع ذلك "مرحلة التخبط"، حيث ينخفض ​​السعر ويتعافى بشكل حاد، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر المحدد عبر "مرحلة الانطلاق".

مخطط السعر اليومي لزوج دوجكوين مقابل الدولار يتميز بنمط "قاع BARR". المصدر: تريدينغ فيو

يبدو أن دوجكوين في مرحلة التخبط بينما تتطلع إلى اختراق مقاومة خط الاتجاه الهبوطي لقاع BARR. لنفترض أن DOGE اخترق سقف السعر المذكور. بعد ذلك، وكقاعدة للتحليل الفني، فإنه سيتجه نحو الارتفاع إلى مستوى BARR الأصلي.

وبذلك يصبح سعر DOGE في طريقه إلى ٠,٠٩٤١ دولار، بزيادة تزيد عن ٢٠٪ عن سعر اليوم. والجدير بالذكر أن الهدف الصعودي يتزامن أيضًا مع المتوسط ​​المتحرك الأسي للتوكن على مدى ٥٠ أسبوعًا (الخط الأزرق في المخطط البياني أدناه).

مخطط أسبوعي لسعر زوج دوجكوين مقابل الدولار يعرض المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ أسبوعًا. المصدر: تريدينغ فيو

حقق قاع BARR هدف ربحه في ٧٩٪ من كل الأوقات، وفقًا لتقرير صادر عن المستثمر المخضرم توماس بولكاوسكي. ومن المثير للاهتمام، أن مرحلة اختراق النموذج عادةً ما تؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​بنسبة ٥٥٪، مما يعني أن احتمال وصول DOGE إلى ٠,١٢٣ دولار لا يزال قائمًا.

هل سعر DOGE يقترب من القاع؟

قد لا يؤدي صعود دوجكوين إلى ٠,٠٩٤١ دولار إلى الهروب من اتجاهه الهبوطي بسبب موجة من العوامل الفنية والأساسية.

فمن منظور تقني، يخاطر سعر DOGE بأن يشهد "مصيدة صعودية" بينما يتجه نحو الأعلى (ارتفع السعر بالفعل بنسبة ٦٠٪ تقريبًا خلال الأيام التسعة الماضية). والجدير بالذكر أن الاتجاه الهبوطي للعملة يظهر بسبب نمط "الوتد الصاعد" على مخططات الإطار الزمني الأدنى.

وبشكل مفصّل، كان DOGE في اتجاه صعودي داخل نطاق محدد بواسطة خطي اتجاه تصاعدي متقلص، مما يشكّل وتدًا صاعدًا.

وكقاعدة عامة، يؤدي هذا الإعداد الفني إلى انعكاس هبوطي، يتم تأكيده عندما يتجاوز السعر أدنى خط اتجاه الوتد.

وكما هو الحال، يمكن أن ينخفض ​​السعر بقدر المسافة القصوى بين خط الاتجاه العلوي والسفلي للإسفين.

مخطط سعر زوج دوجكوين مقابل الدولار على مدى أربع ساعات يتميز بإعداد "الوتد الصاعد". المصدر: تريدينغ فيو

تقع نقاط الاختراق المحتملة لوتد DOGE الصاعد ضمن نطاق ٠,٠٧ دولار - ٠,٠٨ دولار. لذلك، يمكن أن ينخفض ​​التوكن نحو منطقة ٠,٠٥ دولار - ٠,٠٦ دولار إذا توقف انهيار الوتد على النحو المنشود، بانخفاض ١٥٪ -٢٥٪ من مستويات السعر الحالية.

وتدعم الأساسيات، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وخفض ميزانيته العمومية البالغة ٩ تريليونات دولار، التوقعات الفنية السلبية على المدى القصير إلى المتوسط.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.