وزير الابتكار: كاتالونيا تبني ميتافيرس خاصًا بها

تام شمس - الاثنين 27 يونيو 2022 01:48 مساءً - ناقش المدير العام للابتكار في كتالونيا، دانيال ماكرو، بعض الجهود الرئيسية التي اتخذتها الحكومة وعملت عليها لجعل المنطقة مركزًا رقميًا في مقابلة حصرية مع مدير تحرير كوينتيليغراف "أليكس كوهين". جاءت تعليقات ماكرو خلال مؤتمر بلوكتشين الأوروبي (EBC) ٢٠٢٢.

حيث قال ماكرو إن جائحة كوفيد-١٩ على مدى العامين الماضيين ساعدت حقًا في نشر فكرة الاقتصاد الرقمي، الذي يعد جزءًا من الاقتصاد الرئيسي. ومضى في الاستشهاد بمثال أوروبا التي تحركت لرقمنة صفقة الطاقة والعديد من الصفقات الرقمية الأخرى.

تولى ماكرو المسؤولية كمدير لاستراتيجية حكومة كاتالونيا الذكية في عام ٢٠١٤، حيث أشرف على مبادرة جعل كاتالونيا "بلدًا ذكيًا" على الساحة العالمية. ومع ظهور تقنية بلوكتشين والميتافيرس، يعمل الوزير على إنشاء اقتصاد رقمي بالكامل مستوحى من العالم المادي.

كما كشف أن الحكومة تعمل من أجل بناء ميتافيرس كاتالوني يسمى كاتافيرس. وأوضح قائلًا:

"سيتم ربط كاتافيرس باللغة الكاتالونية والثقافة الكاتالونية. وهذا ما نريده في هذا الميتافيرس، أن تكون الكيانات الكاتالونية التي تقوم بأشياء للثقافة قادرة على فعل ذلك في الميتافيرس."

وواصل وزير الابتكار الكاتالوني إلقاء الضوء على خطط الحكومة لجعل برشلونة المركز الرقمي. وقال إن الكثير سيعتمد على الموهبة وقد أقرت الحكومة عدة سياسات وبرامج جامعية لتنمية تلك المواهب بين الشباب. وأوضح قائلًا:

"لدينا سياسات قوية جدًا لتوليد المواهب من الجامعة، ولكننا أيضًا نتميز ببرامج مثل المعسكرات التدريبية والأنشطة الأخرى لأننا نحتاج إلى مهارات مختلفة."

وأضاف أن الحكومة تحاول الحصول على مزيج من كليهما، أي تنمية المواهب الجديدة وجذب المزيد من الأعمال مع بيئة عمل ودية.

وعندما سئل الوزير عن مشاريع بلوكتشين التي يمكن للسائحين التفاعل معها في برشلونة، استشهد بمثال مشروع يركز على الرعاية الصحية الشخصية وعدد قليل من المشاريع الأخرى التي تعتمد على وسائل النقل العام.