سعر بيتكوين يصل إلى أعلى مستوياته خلال ١٠ أيام حيث يشهد طلب حيتان بيتكوين "ارتفاعًا هائلًا"

تام شمس - الأحد 26 يونيو 2022 06:48 مساءً - استفادت بيتكوين (BTC) من تقلبات نهاية الأسبوع يوم ٢٦ يونيو حيث أدى الضغط إلى وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أسبوع.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الإبلاغ عن "نشاط غير عادي للحيتان"

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أكبر عملة مشفرة حيث بلغت ٢١٨٦٨ دولارًا على بيتستامب.

وبعد ساعات فقط من الإغلاق الأسبوعي، عكست اتجاها لتستقر أقل من ٢١٥٠٠ دولار، ولا تزال بيتكوين في انتظار إغلاق أول شمعة أسبوعية "خضراء" منذ مايو.

جاء هذا الحدث بعد تحذيرات من أن الظروف المتقلبة صعودًا وهبوطًا قد تعود خلال تداول عطلات نهاية الأسبوع ذات السيولة المنخفضة. ومع ذلك، فقد أصلحت البيانات عبر السلسلة ما بدا أنه عملات شراء من مجموعة مستثمري بيتكوين الأكبر حجمًا قبل الارتفاع.

حيث أشار مصدر التحليلات الشهير غيمز أوف تريد أنه قد "تم اكتشاف نشاط غير عادي لحيتان بيتكوين"، مضيفًا:

"إن الإمداد الذي تحتفظ به الكيانات التي لديها رصيد ١ ألف إلى١٠ آلاف بيتكوين قد شهد للتو ارتفاعًا كبيرًا في الطلب. فدعونا نراقب إذا ما كان الاتجاه سيتأكد."

أظهر المخطط البياني المصاحب من شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود تحولًا صعوديًا بشكل ملحوظ من الوقت الذي وصل فيه زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته عند ١٧٦٠٠ دولار هذا الشهر.

إمداد بيتكوين الذي تحتفظ به الكيانات التي تمتلك ١٠٠٠-١٠٠٠٠ بيتكوين مع مخطط بياني مشروح. المصدر: غيمز أوف تريد/تويتر

حسبما أفاد كوينتيليغراف، اشترت الحيتان بيتكوين بحماس عندما كان سعرها أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، مما شكل مجموعات دعم جديدة في هذه العملية.

فجوة العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية تلوح في الأفق بشكل كبير

لكن بالنسبة للآخرين، ظلت الآراء المحافظة بشأن حركة السعر هي القاعدة.

نظر مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، إلى الحاجة إلى اختراق مستوى ٢١٦٠٠ دولار من أجل تأمين فرص المزيد من الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر سعر إغلاق الأسبوع الماضي البالغ ٢١١٠٠ دولار لعقود بيتكوين الآجلة من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية هدفًا قصير المدى.

مخطط شمعة عقود بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية على مدى ساعة واحدة. المصدر: تريدينغ فيو

كان الإغلاق الشهري في طريقه لتدعيم أسوأ شهر يونيو على الإطلاق لبيتكوين مع خسائر شهرية تقارب ٣٣٪.

وإلى جانب مايو ٢٠٢١، سيكون هذا أيضًا الشهر الأسوأ أداءً منذ ما قبل قاع السوق الهابطة لعام ٢٠١٨، وذلك حسبما تؤكد البيانات من مورد المراقبة على السلسلة كوين غلاس.

مخطط عوائد بيتكوين الشهرية (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

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