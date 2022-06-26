بيتكوين قد تشهد عطلة نهاية أسبوع "جامحة" حيث يتجنب سعر بيتكوين المنطقة الرئيسية بقيمة ٢٢ ألف دولار

تام شمس - الأحد 26 يونيو 2022 12:52 صباحاً - ركزت بيتكوين (BTC) على مستوى ٢١٠٠٠ دولار في عطلة نهاية الأسبوع وسط تحذيرات من أن التقلبات قد تستمر في استهلاك السوق قبل يوم الاثنين.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

مؤشر إس وبي ٥٠٠ يشهد ثاني أفضل أسبوع لعام ٢٠٢٢

أظهرت بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو ارتفاع زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي على نطاق واسع في نطاق تداوله الأخير بعد أن أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع بقوة.

وحسبما أشار المعلقون على الأسواق هولغر زشيبتز، اختتم مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ ثاني أفضل أسبوع له في عام ٢٠٢٢، مما يشير إلى ارتياح متواضع عبر الأصول الخطرة.

كانت بيتكوين في طريقها لتسجيل مكاسب طفيفة عند إغلاقها الأسبوعي، وهي أول شمعة خضراء أسبوعية - وإن كانت صغيرة - منذ مايو.

قبل ذلك الحين، ومع ذلك، يمكن أن يحدث أي شيء، وفقًا لمؤشرات مورد التحليلات على السلسلة ماتريال إنديكيتورز (MI).

بالإشارة إلى حركة الأسعار الأخيرة في عطلة نهاية الأسبوع، أوصت ماتريال إنديكيتورز متابعي تويتر بعدم الاكتفاء في غياب حجم التداول خلال أيام الأسبوع.

حيث جاء في جزء من أحد المنشورات: "إذا تمكنت بيتكوين من الخروج بعد المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع، فهناك مساحة للانطلاق".

"لقد كانت عطلة نهاية أسبوع جامحة لذا اربطوا حزام الأمان. ويمكن أن تأتي إعادة اختبار المستويات المنخفضة بسرعة تصل إلى ٢٤ ألف دولار."

وقد قدم مخطط بيانات دفتر الطلبات المرفق المقدم من أكبر بورصة عالمية "باينانس" لمحة عن خطط البيع والشراء من المتداولين. وتحت السعر الفوري، كان هناك القليل من الدعم من حيث الحجم حتى ١٩٠٠٠ دولار، بينما كانت المقاومة الشديدة تقع أعلى ٢٢٠٠٠ دولار.

Binance BTC/USD order book data chart. Source: Material Indicators/ Twitter

مخطط بيانات دفتر طلبات زوج بيتكوين مقابل الدولار على باينانس. المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

كان هذا المستوى يمثل المتوسط ​​المتحرك الرئيسي على مدى ٢٠٠ أسبوع (WMA) لزوج بيتكوين مقابل الدولار، وهذا ضروري لاستعادة المضاربين على الانخفاض لتغيير الاتجاه، حسبما تعتقد مصادر مختلفة.

العملات البديلة تتهيأ لأسبوعها الأخضر الأول منذ مارس

كانت العملات البديلة أيضًا هادئة خلال اليوم بينما تتطلع إلى أسبوع مثير للإعجاب من المكاسب ضمن سياق السوق الكلي القاتم.

فمن بين أعلى عشر عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، كانت العديد من التوكنات أعلى بنسبة ٣٠٪ تقريبًا من سبعة أيام في وقت كتابة هذه السطور.

وكان من بينها إيثريوم (ETH)، التي ارتفعت بنسبة ٢٨٪ وبقيت عند حوالي ١٢٠٠ دولار.في منشور دفتر الطلبات المخصص، لاحظت ماتريال إنديكيتورز أن زوج إيثريوم مقابل الدولار قد أجرى أيضًا إعادة اختبار للمتوسط المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠ أسبوع، ولكن لا يزال من الممكن أن تكون هذه المشكلة في انتظاره.

على صعيدٍ آخر، ارتفع سعر شيبا إينو (SHIB) بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما سرق بوليغون (MATIC) الأضواء محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة ٧٠٪.

مخطط شمعة يوم واحد لزوج MATIC مقابل الدولار (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

بالنسبة إلى مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، لا يزال هناك العديد من الأسباب لدخول أسواق العملات المشفرة الآن.

حيث قال لمتابعي تويتر: "من أطروحة الاستثمار (كل الأشياء مع ثبات العوامل الأخرى)، فتلك هي فترة رائعة للبحث عن تلك العملات الرقمية التي تريدها".

"في عام ٢٠٢١، كان الجميع يحلم بشراء تلك القيم السعرية المنخفضة. والآن الفرص موجودة ولا يجرؤ الناس على اتخاذ القرار. ."

على أساس أسبوعي، ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة ٣٧ مليار دولار على مدار الأسبوع، وقد تم تعيينها لأول شمعة خضراء منذ مارس.

مخطط شمعة القيمة السوقية للعملات البديلة على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.