مطعم بورد آند هانغري الذي يحمل طابع التوكنات غير القابلة للاستبدال لم يعد يقبل العملات المشفرة

تام شمس - السبت 25 يونيو 2022 05:41 صباحاً - ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم الجمعة أن مطعم بورد آند هانغري الذي افتتح أبوابه مؤخرًا تحت طابع التوكنات غير القابلة للاستبدال لم يعد يقبل العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع مقابل الطعام.

وعند سؤاله، قال أحد الموظفين في بورد آند هانغري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز "ليس اليوم - لا أعرف." لم يقدم الفرد أي إشارة إلى وقت اتخاذ القرار بإزالة العملات المشفرة من قائمة خيارات الدفع، ولم يعرف إذا ما كانت مدفوعات العملات المشفرة ستحقق عائدًا أم لا.

تم إطلاق بورد آند هانغري في البداية في أبريل من هذا العام. وفي ذلك الوقت، قال أحد العاملين لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن غالبية عملائها لا يبدو أنهم يهتمون بخيارات الدفع بالعملات المشفرة، مشيرًا أيضًا إلى أن العملاء كانوا غير مبالين عمومًا بـ "إخلاص المطعم لقضية العملات المشفرة".

قال أحد الرواد الآخرين لمطعم بورد آند هانغري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إن الناس يريدون الاحتفاظ بعملات إيثريوم الخاصة بهم. ولن يرغبوا في استخدامها". قال العميل ريتشارد روبالكابا، "لا أعرف كيف ستعمل [مشتريات العملات المشفرة]، مع الانهيار."

ذكر العديد من روّاد المطعم أنهم ليسوا من عشاق العملات المشفرة، وببساطة يترددون على المكان لتناول الطعام.

يبدو أن التغييرات في سياسات الدفع الخاصة بالمكان تتماشى مع الانهيار الشامل للعملات المشفرة والاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم. ولكن لا تشعر بالخوف أبدًا إن كنت من مستخدمي العملات المشفرة وتشعر بالجوع! فلا يزال بإمكانك زيارة تشيبوتل، الذي بدأ في قبول مدفوعات العملات المشفرة في وقت سابق في يونيو عبر فليكسا.