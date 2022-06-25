تقرير: سيلسيوس نتورك تعيّن مستشارين قبل الإفلاس المحتمل

بحسب ما ورد، قامت منصة سيلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة بتعيين مستشارين من شركة استشارات إدارية قبل احتمال تعرض الشركة للإفلاس.

ووفقًا لتقرير صادر يوم الجمعة من صحيفة وول ستريت جورنال، قامت شركة سيلسيوس بتعيين عدد غير معروف من مستشاري إعادة الهيكلة من شركة ألفاريز آند مارسال لتقديم المشورة للمنصة بشأن احتمال تقديم طلب للإفلاس. جاء التقرير في أعقاب تقرير صدر يوم ١٤ يونيو، قال إن سيلسيوس عيّنت محامين في محاولة لإعادة هيكلة الشركة وسط مشاكلها المالية.

تصدرت سيلسيوس المناقشات في وسائل الإعلام حول التقلبات الكبيرة في السوق وسط قرار منصة إقراض العملات المشفرة بإيقاف "جميع عمليات السحب والمبادلات والتحويلات بين الحسابات" يوم ١٢ يونيو. وقد التزم الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي وغيره من كبار المسؤولين في سيلسيوس الصمت إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ هذا الإعلان، حيث قالت المنصة في التاسع عشر من يونيو إنها ستعلق المناقشات على "Twitter Spaces وAMAs" للتركيز على معالجة المشكلات المتعلقة بعملياتها.

كما حوّلت سلطات الولايات انتباهها إلى سيلسيوس بعد قرار المنصة بتعليق عمليات السحب. ففي ١٦ يونيو، قال جوزيف روتوندا، مدير قسم التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، لكوينتيليغراف إن الجهات التنظيمية في ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وتكساس وواشنطن "ينظرون في القضية المتعلقة بالحسابات المجمدة" على سيلسيوس.