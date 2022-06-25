قصص العملات المشفرة: اليوتيوبر "باكو دي لا إنديا" يشرح رحلاته باستخدام بيتكوين

تام شمس - السبت 25 يونيو 2022 05:41 صباحاً - بدأ مستخدم يوتيوب في السفر حول العالم لمعرفة إذا ما كان بإمكانه العيش فقط على بيتكوين كوسيلة للدفع.

في الحلقة الأخيرة من سلسلة "قصص العملات المشفرة" من كوينتيليغراف، شرح باكو من الهند كيف بدأ رحلته من مدينة بنغالورو وتعلم من مثال رواد السفر الذين سبقوه، بما في ذلك نيلي بلي، التي طافت حول العالم في وقت متأخر من القرن التاسع عشر في أقل من ٧٣ يومًا. عمل باكو في مجموعة متنوعة من الوظائف قبل القراءة عن بيتكوين (BTC)، حيث اتخذ قرارًا مهمًا.

وأوضح باكو قائلًا: "إن هذا هو عام ٢٠٢١". "سأسافر حول العالم باستخدام بيتكوين."

وأضاف اليوتيوبر:

"عندما بدأت رحلتي، لم يكن لدي أي دولار. وقد بعت أثاثي، وحصلت على ٢٠٠ دولار، وبمجرد أن بدأت في اليوم الأول، كان أول لقاء لتبادل بيتكوين في بنغالورو، حيث جاء شخص وأعطاني بيتكوين بقيمة ٢٠٠ دولار [...] خطتي هي الذهاب إلى ٤٠ بلدًا في ٤٠٠ يوم".

أوضح باكو أنه تأخر في خطط سفره بسبب الجائحة المستمرة - خاصةً عندما ضرب متحور أوميكرون الهند. ومع ذلك، فقد زار ثمانية بلدان مختلفة وكان في إفريقيا وقت المقابلة مع كوينتيليغراف.

حيث قال: "أشعر أن إفريقيا تحتاج إلى عملة يتكوين أكثر من أي بلد آخر في العالم". "جميع العملات تتراجع، والدول تتراجع - وهي ضربة كبيرة، وهذا ما يحدث. أصلحوا المال، تصلحون العالم".