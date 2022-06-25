غينسلر ينادي بقواعد موحدة في المفاوضات مع هيئة تداول السلع الآجلة بشأن تنظيم العملات المشفرة

يجري رئيس هيئة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري غينسلر محادثات مع مسؤولي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن "مذكرة تفاهم" بشأن تنظيم الأصول الرقمية. حيث قال غينسلر لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة نشرت يوم الخميس، إنه يمكن للوكالات أن تضمن نزاهة السوق. حيث قال غينسلر للصحيفة: "إنني أتحدث عن كتاب قواعد واحد في البورصة يحمي جميع عمليات التداول بغض النظر عن الزوج - [سواء كان] توكن أوراق مالية مقابل توكن أوراق مالية أو توكن أوراق مالية مقابل توكن سلع، أو توكن سلع مقابل توكن سلع".

تأتي رغبة غينسلر في التعاون مع تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات التشريعية لإنشاء إطار تنظيمي أكثر شمولًا للأصول الرقمية. حيث أعطى قانون بورصات السلع الرقمية، الذي تم تقديمه في أحدث أشكاله في أبريل، وقانون الابتكار المالي المسؤول، الذي تم تقديمه في يونيو، سلطة أكبر لهيئة تداول السلع الآجلة على السوق.

وبحسب ما ورد، فإن ديبي ستابينو، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، التي تشرف على هيئة تداول السلع الآجلة، وعضو اللجنة البارز جون بوزمان يصوغان أيضًا مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة، والذي من المتوقع أن يوسع صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة. وقد أعرب غينسلر، الذي ترأس لجنة تداول السلع الآجلة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، عن شكوكه بشأن التغييرات في الوضع الراهن.

لقد اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) زمام المبادرة في تنظيم العملات المشفرة حتى الآن، ولكن في كثير من الأحيان أثار ذلك استياء الصناعة والمشرعين الذين ينتقدون أساليبها في التنظيم المزعوم من خلال الإنفاذ. وقد طلب قادة صناعة العملات المشفرة صراحةً تنظيمًا أكثر وضوحًا، وضغطت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس لتغيير السياسة من داخل الهيئة.