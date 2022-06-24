عاجل: اختراق هورايزون بريدج من هارموني ون وسرقة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 24 يونيو 2022 05:53 صباحاً - تم استغلال هورايزون بريدج لشبكة بلوكتشين هارموني ون من الطبقة-١ وسرقة ١٠٠ مليون دولار من العملات الرقمية، والتي يتم استبدالها بإيثريوم (ETH).

قد يبرر الاختراق مخاوف المجتمع التي أثيرت سابقًا بشأن قوة اثنين من أربعة توقيعات متعددة يقال إنها تؤمن الجسر.

بدءًا من حوالي ٧:٠٨ صباحًا حتى ٧:٢٦ صباحًا بالتوقيت الشرقي، تم إجراء ١١ معاملة من الجسر لتوكنات مختلفة. وقد بدأوا منذ ذلك الحين في إرسال التوكنات إلى محفظة مختلفة لمبادلة إيثريوم على البورصة اللامركزية يونيسواب (DEX)، ثم إرسال إيثريوم مرة أخرى إلى المحفظة الأصلية.

حتى الآن، تمت سرقة فراكس (FRAX)، ورابد إيثريوم (WETH) وآيف (AAVE)، سوشي (SUSHI)، فراك شير (FXS)، إيه إيه جي (AAG)، باينانس يو إس دي (BUSD)، وداي (DAI) وتيثر (USDT) ورابد بيتكوين (WBTC) ويو إس دي كوين (USDC) من الجسر من خلال هذا الاستغلال.

يسهل هورايزون بريدج عمليات التحويل بين هارموني وشبكة إيثريوم وباينانس تشين وبيتكوين. وقد أعلنت شركة هارموني، مشغل الجسر، في وقت متأخر من يوم ٢٣ يونيو أن الجسر قد توقف. وقالت إن جسر بيتكوين وأصوله لم تتأثر بالهجوم.

كما قال فريق هارموني ون أيضًا إنه يعمل مع "السلطات الوطنية والمتخصصين في الطب الشرعي" لتحديد المسؤول.

هارموني ون هي شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى تستخدم إجماع إثبات الحصة. وتوكنها الأصلي هو واحد.

لقد تم الإعراب سابقًا عن مخاوف بشأن سلامة محفظة هورايزون متعددة العقود والتي تتطلب فقط اثنين من الموقعين الأربعة لاستنزاف الأموال. وقد أشار مؤسس صندوق الاستثمار المغامر الذي يركز على العملة المشفرة تشين سترايد كابيتال، إيب ديف، على تويتر يوم ٢ أبريل أن العدد المنخفض من الموقعين المطلوبين سيترك الجسر مفتوحًا لـ "اختراق آخر مكون من ٩ أرقام".

ويبدو أن توقع إيب ديف قد أصبح حقيقة واقعة حيث انخفض الجسر الآن بمقدار ١٠٠ مليون دولار في الأصول.