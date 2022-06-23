جامعة سينسيناتي تحوّل جنون العملات المشفرة إلى منهج تعليمي

تام شمس - الخميس 23 يونيو 2022 08:45 مساءً - تجذب العملات المشفرة الكثير من الاهتمام من المؤسسات الأكاديمية حيث أصبحت مقبولة بشكل متزايد كبديل للأصول التقليدية. حيث أنشأت جامعة سينسيناتي (UC) في أوهايو بالولايات المتحدة دورات تدريبية حول العملات المشفرة كجزء من مناهجها الدراسية.

وفي الواقع، تعمل جامعة كاليفورنيا على برنامجين جديدين من شأنهما تثقيف الطلاب حول العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) والتقنيات المالية الناشئة، وفقًا لقصة يو سي نيوز يوم الأربعاء.

تشير التقارير إلى أن المشاريع يتم تمويلها من قبل دان كوتز و وودي أويبل، اللذين سيوفرهما من خلال كلية كارل إتش ليندنر للأعمال في جامعة كاليفورنيا. كما غطى التمويل إنشاء مساحة مختبر بين القطاعين العام والخاص في مقر المستقبل الرقمي الجديد، والذي من المتوقع افتتاحه في وقت لاحق في عام ٢٠٢٢.

بعد إطلاق هذه المبادرة، صرحت العميدة ماريان لويس أن الطلاب سيكونون قادرين على الحصول على التعلم العملي والعملي في مجال التكنولوجيا المالية الجديد، مضيفةً أن:

"سيتعلم طلابنا كيفية إدارة العملات المشفرة وكيف تؤثر هذه الأصول الرقمية على اقتصادنا، مما يجعل جامعة كاليفورنيا في مقدمة الجامعات الإقليمية ومن بين أفضل الجامعات على المستوى الوطني من خلال هذا النوع من البرامج."

ازداد انتشار التثقيف حول العملات المشفرة مؤخرًا، لا سيما بين المجتمعات المهمشة، حيث تسمح الحدود المالية الجديدة للناس في جميع أنحاء العالم بالإنشاء والابتكار وتوليد الأموال والازدهار. لمساعدة هذه المجتمعات على الاستفادة من هذه الاحتمالات، اشترك جاك دورسي المؤسس المشارك وتويتر جاي زي في تمويل ذا بيتكوين أكاديمي، وهو برنامج لسكان ماري هاوسز في بروكلين، نيويورك - حيث نشأ جاي زي - الذي يعلم الناس حول العملات المشفرة.