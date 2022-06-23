بايبيت تدخل في اتفاقية تسوية مع هيئة الأوراق المالية في أونتاريو

تام شمس - الخميس 23 يونيو 2022 06:52 مساءً - أعلنت بايبيت أنها توصلت إلى اتفاقية تسوية مع هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) يوم الخميس، بعد يوم من إصدار الهيئة بيان الادعاءات ضد منصة تداول الأصول المشفرة.

وتتضمن الاتفاقية العديد من الإجراءات التي يتعين على بايبيت اتخاذها أثناء مشاركتها في محادثات التسجيل مع الجهة التنظيمية الكندية. يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو عقوبات مالية ضد بايبيت وكيوكوين، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية وتشغيل منصات تداول الأصول المشفرة غير المسجلة.

ووفقًا لاتفاقية التسوية، قامت بايبيت بإفساد الإيرادات التي يبلغ مجموعها حوالي ٢,٤٧ مليون دولار وعوضت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو بمبلغ ٧٧٠٧ دولارًا (١٠٠٠٠ دولار كندي) عن التكاليف. لم يتم فرض أي غرامات مالية إضافية على بايبيت كجزء من الاتفاقية.

أيضًا، أعلنت بايبيت أنها لن تقبل حسابات جديدة من سكان أونتاريو، ولن تقدم أي سلع جديدة للحسابات الحالية التي يحتفظ بها مستثمرو أونتاريو، أو تجري جهودًا تسويقية وترويجية تستهدف سكان أونتاريو.

تجري حاليًا مناقشات التسجيل مع منظم المقاطعة، وإذا فشلت العملية، ستوقف بايبيت عملياتها في أونتاريو. سيُطلب من المستثمرين الذين يمتلكون بالفعل عملات مشفرة على بايبيت إنهاء صفقاتهم في منتجات مقيدة محددة مثل عقود الرافعة المالية أو التداول بالهامش أو تمديد الائتمان. وقد أشارت البورصة إلى أن أموال أو أصول المستثمرين الأفراد في أونتاريو غير المنفقة أو غير المستخدمة قد تُستخدم في منتجات غير مقيدة أو يمكن سحبها من منصة بايبيت.

حيث أشار بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايبيت في بيان قائلًا: