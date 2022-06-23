كوين بيز تخطط لإغلاق كوين بيز برو لدمج خدمات التداول

تام شمس - الخميس 23 يونيو 2022 05:49 مساءً - ستتوقف منصة كوين بيز برو الاحترافية للتداول من كوين بيز عن الوجود نظرًا لأن بورصة العملات المشفرة تعيد هيكلة الخدمات لجلبها جميعًا في منصة واحدة.

حيث أعلنت شركة تداول العملات المشفرة كوين بيز ومقرها الولايات المتحدة رسميًا يوم ٢٢ يونيو أنها ستبدأ في إيقاف عمل كوين بيز برو لترحيل جميع خدمات التداول المتقدمة إلى حساب كوين بيز واحد موحد.

إذ ستنتقل خدمات كوين بيز برو إلى أدفانسد تريد، وهو قسم التداول الجديد في كوين بيز المتاح على الموقع الرئيسي للبورصة، Coinbase.com. تم إطلاق القسم مبدئيًا في مارس ٢٠٢٢، مما يوفر للمتداولين تحليلًا متعمقًا وتداولًا فعليًا مباشرة على كوين بيز.

ووفقًا للإعلان، ستوفر أدفانسد تريد نفس الرسوم على أساس الحجم مثل كوين بيز برو. بناءً على الأحجام وأوامر المتلقي أو المُصنِّع، تتراوح رسوم كوين بيز برو من ٠٪ إلى ٠,٦٪، وفقًا للبيانات الواردة من موقع كوين بيز الرسمي في وقت كتابة هذه المقالة.

سيتم الانتقال القادم من كوين بيز برو إلى أدفانسد تريد تدريجيًا خلال الأشهر العديدة القادمة حيث ستستمر البورصة في إطلاق ترقيات جديدة إلى أدفانسد تريد.

وقد أشارت كوين بيز إلى أنها ستخطر عملائها بالتواريخ الدقيقة لغروب كوين بيز برو، مضيفةً:

"بالنسبة للعملاء الذين لديهم أموال على كوين بيز برو، لا يوجد أي إجراء لأخذ الأموال - ستظل الأموال آمنة على كوين بيز. وفي الوقت نفسه، نرحب بالعملاء لبدء استخدام أدفانسد تريد على تطبيق كوين بيز للهاتف المحمول وCoinbase.com."

ووفقًا للإعلان، يهدف الترحيل إلى تبسيط عملية التداول على كوين بيز من خلال السماح للمتداولين المحترفين بالوصول إلى أدوات التداول المتقدمة واستخدام ميزات كوين بيز العامة في مكان واحد، باستخدام رصيد واحد. حيث قالت الشركة: "في الماضي، استخدم المتداولون المتقدمون كوين بيز برو لمزيد من التداولات والتحليلات المتعمقة. ولكن من أجل استخدام ميزات كوين بيز الأخرى، كان عليك تحويل الأموال إلى حساب كوين بيز الأساسي الخاص بك".