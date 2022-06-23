ميتا تخطط لبدء اختبار التوكنات غير القابلة للاستبدال على إنستغرام ستوريز باستخدام سبارك إيه آر

تام شمس - الخميس 23 يونيو 2022 12:48 صباحاً - أعلنت شركة ميتا الأم لإنستغرام يوم الأربعاء أنها ستبدأ في اختبار التوكنات غير القابلة للاستبدال على إنتستغرام ستوريز باستخدام منصة الواقع المعزز سبارك إيه آر.

حيث قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ عن الإعلان: "نحن بصدد توسيع نطاق اختبارنا حتى يتمكن المزيد من المبدعين حول العالم من عرض التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم على إنستغرام." ذكرت الشركة أيضًا في مقال حديث، "سيتمكن المبدعون والمقتنيات الرقمية من مشاركة مقتنياتهم الرقمية عبر فيسبوك وإنستغرام بعد أن نبدأ في طرح الميزة على فيسبوك مع منشئي محتوى أمريكيين محددين في وقت لاحق."

كما أكد زوكربرغ أن فيسبوك مصمم لدعم التوكنات غير القابلة للاستبدال في المستقبل:

"سننقل هذه الميزة إلى فيسبوك قريبًا أيضًا - بدءًا من مجموعة صغيرة من المبدعين في الولايات المتحدة - حتى يتمكن الأشخاص من النشر المتبادل على إنستغرام وفيسبوك. سنختبر أيضًا التوكنات غير القابلة للاستبدال في إنستغرام ستوريز باستخدام سبارك إيه آر قريبًا".

في مايو، أصدرت ميتا مقتنيات رقمية وصفتها الشركة بأنها "طريقة جديدة تمامًا للمستهلكين والمبدعين لمشاركة التوكنات غير القابلة للاستبدال على إنستغرام."

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت ميتا أيضًا أنها ستنضم إلى شركات التكنولوجيا الأخرى لإنشاء هيئة معايير ميتافيرس. وتنوي المجموعة بناء الإصدار التالي من الويب وتطوير روح مشتركة لويب ٣ والميتافيرس. وتشمل بعض الشركات التي انضمت إلى المبادرة أدوبي وإبيم غيمز ومايكروسوفت وإنفيديا وكوالكوم؛ وقد لوحظ غياب آبل من المجموعة.