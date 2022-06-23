جهة تنظيمية كندية تتخذ إجراءات إنفاذ ضد بايبيت وكيوكوين

تام شمس - الخميس 23 يونيو 2022 12:48 صباحاً - أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، عقوبات مالية ضد بايبيت وكيوكوين، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية وتشغيل منصات تداول أصول عملات مشفرة غير مسجلة.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت الهيئة التنظيمية في أونتاريو إنها حصلت على أوامر تغريم كيوكيون بأكثر من ١,٦ مليون دولار وحظر البورصة من المشاركة في أسواق رأس المال بالمقاطعة. وفي قرار منفصل، أعلنت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو أن بايبيت قد دفعت ما يقرب من ٢,٤ مليون دولار ودفعت للجهة التنظيمية ٧٧٢٤ دولارًا كجزء من تكاليف تحقيقاتها. يُزعم أن كلتا الشركتين أخفقتا في الامتثال لقوانين الأوراق المالية في أونتاريو، ولكن بايبيت فقط هي من "استجابت لإجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، وحافظت على حوار مفتوح، وقدمت المعلومات المطلوبة، والتزمت بالمشاركة في مناقشات التسجيل".

حيث قال مدير تطبيق هيئة الأوراق المالية في أونتاريو "جيف كيهوي": "يجب أن تلتزم منصات تداول الأصول الأجنبية المشفرة التي ترغب في العمل في أونتاريو بالقواعد أو تواجه إجراءات إنفاذ".

كانت الخطوة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات والإجراءات القانونية المتخذة ضد بورصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات لسكان أونتاريو. وفي مارس ٢٠٢١، أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو موعدًا نهائيًا لشركات العملات المشفرة العاملة في المقاطعة للتسجيل بحلول أبريل. ووفقًا للجهة التنظيمية، ستقوم بايبيت "بإنهاء عملياتها في أونتاريو" إذا كانت الشركة غير قادرة على التسجيل.