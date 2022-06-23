دي واي دي إكس تنتقل إلى شبكة بلوكتشين مستندة إلى كوزموس للإصدار ٤ لتحسين اللامركزية وتدفق التداول

يوم الخميس، أعلنت منصة مشتقات العملات المشفرة دي واي دي إكس، المبنية حاليًا على شبكة إيثريوم من الطبقة ٢، أنها ستنتقل إلى شبكة بلوكتشين مستقلة تستند إلى مجموعة أدوات تطوير كوزموس وإجماع إثبات الحصة من تندرمينت لتحديثها للإصدار الرابع ٤. تستشهد الشركة باللامركزية والأداء في سلسلة كوزموس كأسباب لكونها "أفضل ملاءمة" لبناء دي واي دي إكس للإصدار ٤.

في القوت الحالي، يعالج بروتوكول دي واي دي إكس حوالي ١٠ صفقات في الثانية و١٠٠٠ موضع طلب وإلغاء في الثانية، بهدف التوسع إلى مقاييس أعلى. ومع ذلك، تقول الشركة أنه لا يمكن لحلول إيثريوم من الطبقة ١ أو الطبقة ٢ تلبية متطلباتها لسرعة الإنتاجية مع تلبية متطلبات اللامركزية بنسبة ١٠٠٪ بحلول نهاية العام.

ستكون جميع توكنات دي واي دي إكس مفتوحة المصدر، وسيعمل البروتوكول نفسه على شبكات مفتوحة بدون إذن مع عدم وجود خدمات يتم تشغيلها من قبل الكيان الرئيسي دي واي دي إكس إنك. وسيقوم جميع المدققين ومشغلي العقدة بتشغيل برنامج العقدة الأساسي، والذي سيتعامل مع الإجماع، خارج السلسلة مطابقة دفتر الطلبات والودائع والتحويلات والسحوبات وقواعد أوراكل للسعر. بالإضافة إلى ذلك، لن يحتاج المتداولون إلى دفع رسوم الغاز للتداول، ولكن فقط رسوم الصفقات المنفذة المشابهة لتلك الخاصة بدي واي دي إكس الإصدار ٣ والبورصات المركزية. سيتم بعد ذلك توزيع الرسوم كمكافآت للمدققين والمتعهدين.

علاوة على ذلك، تسعى دي واي دي إكس إلى ربط شبكات بلوكتشين من خلال الاستفادة من بروتوكول الاتصالات بين شبكات بلوكتشين متعددة من كوزموس. وبهذه الطريقة، يمكن لدي واي دي إكس ربط الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة، مباشرة من السلاسل الآمنة الأخرى على كوزموس. وتشمل الأولويات القصوى في التطوير نقل الضمانات للتداول من/ إلى سلاسل بلوكتشين مثل إيثريوم وكذلك البورصات المركزية.