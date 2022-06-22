إيباي تستحوذ على نون أوريجين، لتوسيع نطاق دخولها إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال وبلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 11:56 مساءً - أعلنت شركة إيباي، عملاقة التجارة الإلكترونية، عن استحواذها على نون أوريجين، وهو سوق توكنات غير قابلة للاستبدال (NFT) سيساعد شركة التجارة الإلكترونية على الدخول في عالم تكنولوجيا بلوكتشين والمقتنيات الرقمية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء، تم شراء نون أوريجين ومقرها مانشستر مقابل مبلغ لم يكشف عنه. تُمكّن الشركة الفنانين وهواة الجمع من إنشاء وشراء وإعادة بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال عبر المعاملات التي تدعم بلوكتشين. حيث قال ديفيد مور، الشريك المؤسس لشركة نون أوريجين، في بيان إن الشركة تأسست من أجل "تمكين المبدعين وهواة الجمع من خلال منحهم القدرة على عرض وبيع وجمع عناصر رقمية فريدة وموثقة"، مضيفًا أن:

"مع استمرار نمو الاهتمام بالتوكنات غير القابلة للاستبدال، نعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لنا للدخول في شراكة مع شركة تتمتع بإمكانية وصول إيباي وخبرتها."

بدأت إيباي في السماح للمستخدمين بشراء وبيع التوكنات غير القابلة للاستبدال في مايو من العام الماضي، في وقت أدى فيه الاهتمام العام المتزايد بالمقتنيات الرقمية إلى زيادات حادة في الأسعار. في مايو، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة عن مجموعتها الأولى من التوكنات غير القابلة للاستبدال من خلال التعاون مع ون أوف، وهي منصة خضراء للتوكنات غير القابلة للاستبدال؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة إيباي جيمي إيانون:

"لقد أنشأت نون أوريجين مجموعة رائعة ومتحمسة ومخلصة من الفنانين وجامعي التحف، مما يجعلها إضافة مثالية لمجتمع البائعين والمشترين لدينا. ونحن نتطلع إلى الترحيب بهؤلاء المبتكرين عند انضمامهم إلى مجتمع إيباي."

تشير هذه الخطوة إلى اهتمام إيباي المستمر بالاستفادة من تكنولوجيا العملات المشفرة وبلوكتشين لتحسين عملياتها. إذ يعتبر إيباي أحد مواقع التجارة الإلكترونية الأولى، ويهدف الآن إلى أن يصبح الوجهة المفضلة للجيل زد وجيل الألفية.