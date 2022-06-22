تشيناليسيس تُطلق خدمة إبلاغ للشركات المستهدفة في الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة

أطلقت شركة تحليلات بلوكتشين "تشيناليسيس" خطًا ساخنًا يقبل تقارير عن حوادث المتسللين الذين يطالبون بمدفوعات العملات المشفرة من المنصات أو الشركات.

ففي مدونة يوم الأربعاء، قالت تشيناليسيس إن خطها الساخن "Crypto Incident Response" سيعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضحايا "اختراق أو هجوم فدية أو استغلال توكنات أو هجوم قرض سريع" حيث يتم "طلب أموال من العملات المشفرة أو سرقتها". وقد عزت الشركة إطلاق خدمة الإبلاغ عن هجمات برامج الفدية المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تمثل "مخاوف تتعلق بالأمن القومي" بالإضافة إلى احتمال تقويض الثقة في صناعة العملات المشفرة.

ووفقًا لتشيناليسيس، كان المتسللون مسؤولين عن خسارة أكثر من ٣ مليارات دولار من قيمة العملات المشفرة من خلال طلبات السرقة والفدية من ٢٥١ هجومًا في عام ٢٠٢١، حيث تمثل المعاملات من وإلى العناوين غير المشروعة ٠,١٥٪ من إجمالي حجم المعاملات في المجال. عند تلقي تقرير، قالت الشركة إن فريقًا سيعمل مع الضحية لتتبع الأموال، إذا لزم الأمر، وربما التنسيق مع السلطات المحلية.

حيث قالت تشيناليسيس: "تتزايد الهجمات من حيث التكرار والخطورة، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام بناء الثقة في العملات المشفرة". "نحن نستثمر في هذه الخدمة ليس فقط لمساعدة المنظمات في أوقات حاجتها، ولكن أيضًا للمساعدة في تقديم الجهات الفاعلة السيئة إلى العدالة وإثبات أن العملات المشفرة ليست فئة أصول تتعلق فقط بإخفاء الهوية والجريمة."