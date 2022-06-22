كريبتو دوت كوم تحصل على موافقة من الجهات التنظيمية المالية في سنغافورة

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 08:45 مساءً - حصلت شركة كريبتو دوت كوم، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، على موافقة مبدئية من هيئة النقد السنغافورية (MAS) للحصول على ترخيص مؤسسة دفع رئيسية. وسيتيح الترخيص للمنصة تقديم مجموعة من خدمات الدفع في الدولة.

ففي يوم الأربعاء، ٢٢ يونيو، أعلنت كريبتو دوت كوم عن الموافقة من سلطة النقد في سنغافورة، وهو أمر ضروري لتقديم خدمات توكن الدفع الرقمي في إطار قانون خدمات الدفع في سنغافورة.

وفي الإعلان، أكد كريس مارساليك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم، التزام الشركة بالتعاون مع سلطة النقد في سنغافورة:

"تضع سلطة النقد في سنغافورة معيارًا تنظيميًا عاليًا يعمل على تنمية الابتكار مع حماية المستهلكين، وتعكس موافقتهم المبدئية على تطبيقنا مدى موثوقية أمان منصتنا التي عملنا بجد لبنائها. ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع سلطة النقد في سنغافورة وتعميق جذورنا في سنغافورة - وهي سوق مزدهرة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تشتهر ببيئتها التجارية المنظمة جيدًا".

دخل قانون خدمة الدفع حيز التنفيذ في عام ٢٠١٩، حيث أدخل فئات مؤسسات الدفع الصغيرة ومؤسسات الدفع الرئيسية. ومن أجل الحصول على التراخيص التالية، يتعين على الشركات الامتثال لعدد من المطالب القانونية، وكذلك التصرف وفقًا لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.