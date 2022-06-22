ترست واليت المملوكة لباينانس تضيف خيار الشراء عبر باينانس كونكت

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 06:48 مساءً - أكملت ترست واليت، وهي محفظة رئيسية للعملات المشفرة ذاتية الحفظ مملوكة لبورصة باينانس، تكاملًا كبيرًا لتمكين عمليات شراء العملات المشفرة بشكل أسهل.

حيث قامت منصة ترست واليت بدمج مزود باينانس الرسمي لتحويل العملات المشفرة إلى ورقية "باينانس كونكت" مع خطة لتمكين المستخدمين تدريجيًا من شراء أكثر من ٢٠٠ أصل عملات مشفرة مباشرة من بطاقات الائتمان أو الخصم، حسبما أعلنت الشركة لكوينتيليغراف يوم الأربعاء.

تم تصميم خيار شراء العملات المشفرة الجديد في ترست واليت لتبسيط عملية شراء العملات المشفرة، وتمكين مستخدمي ترست واليت المعتمدين من تمويل محفظتهم بأكثر من ٤٠ عملة ورقية.

لإضافة أموال إلى ترست واليت عبر باينانس كونكت، سيحتاج المستخدمون إلى متابعة عمليات التحقق من اعرف عميلك (KYC) المشابهة لتلك الموجودة على باينانس. حيث قال متحدث باسم باينانس لكوينتيليغراف: "ستحافظ المنصة على مستوى عالٍ وعملية مماثلة مثل اعرف عميلك الخاص بشركة باينانس".

كما أشار الممثل إلى أن رسوم إضافة الودائع على ترست واليت عبر باينانس كونكت هي ٢٪.

سيكون التكامل متاحًا لجميع عملاء ترست واليت باستثناء العملاء الموجودين في البلدان المحظورة مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والصين وأونتاريو الكندية وكوبا وبيلاروسيا وشبه جزيرة القرم وغيرها. وقد بدأ التكامل يوم الثلاثاء، وفقًا للمتحدث.

تم تصميم التكامل الجديد لتوفير طريقة سلسة ومبسطة للمستخدمين للوصول إلى ويب ٣، أو الأصول اللامركزية. حيث جاء في الإعلان: "في السابق، كان مستخدمو ويب ٣ بحاجة إلى الخضوع لعملية طويلة لشراء العملات المشفرة على سلاسل بلوكتشين مباشرة. وكان عليهم القيام بذلك من خلال بورصات مركزية مختلفة قبل إرسال أصولهم في النهاية إلى بلوكتشين".