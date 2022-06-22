رئيس البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى إطار منفصل لتنظيم إقراض العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 06:48 مساءً - بعد أسبوع من اضطرار منصة سيلسيوس الأمريكية الكبرى لإقراض العملات المشفرة إلى تجميد خيار السحب لمستخدميها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قناعتها بضرورة تشديد الرقابة على هذا الجزء من سوق العملات المشفرة.

فخلال الإفادة أمام البرلمان الأوروبي يوم الإثنين، ٢٠ يونيو، أعربت كريستين لاغارد عن أفكارها ليس فقط بشأن التضخم الذي يلوح في الأفق في أوروبا وحول العالم، ولكن أيضًا بشأن الأنشطة المتزايدة لتحصيل الأصول المشفرة وإقراضها. في رأي لاغارد، يتطلب هذا الاتجاه جهودًا تنظيمية إضافية من الاتحاد الأوروبي (EU). وبالإشارة إلى الحزمة التنظيمية الرئيسية، التي تشق طريقها عبر الروتين التشريعي، الأسواق مع الأصول المشفرة (MiCa)، حتى أنها صاغت مصطلح "MiCa II":

"يجب أن يقوم MiCA II بتنظيم أنشطة اقتراض الأصول المشفرة وإقراضها، والتي تتزايد بالتأكيد."

كما حذرت لاغارد من المخاطر التي يشكلها الافتقار إلى التنظيم في هذا الجزء من السوق:

"إن الابتكارات في هذه المناطق غير المكتشفة والمجهولة تعرض المستهلكين للخطر، حيث غالبًا ما يغطي الافتقار إلى التنظيم الاحتيال والادعاءات غير المشروعة تمامًا حول التقييم، وفي كثير من الأحيان المضاربة وكذلك المعاملات الإجرامية."

أشارت المسؤولة ايضًا بشكل منفصل إلى التمويل اللامركزي (DeFi)، والذي، من وجهة نظرها، يشكّل أيضًا "خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المالي" وبالتالي يجب أن يتم تغطيته من خلال الإطار التنظيمي المنفصل.