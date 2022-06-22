مصرف قطر المركزي في "مرحلة التأسيس" لإطلاق عملة رقمية

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 06:48 مساءً - ستنضم دولة قطر التي يبلغ عدد سكانها ٢,٨ مليون نسمة إلى مجموعة متنامية من البلدان التي تختبر مفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). يعتبر مصرف قطر المركزي (QCB) حاليًا "في مرحلة التأسيس" لإصدار عملته الرقمية.

وقد كشف محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، يوم الثلاثاء، خلال جلسة "اختبار التضخم" في منتدى قطر الاقتصادي، أن البنك يعمل على إيجاد حلول تقنية لعملائه التجاريين. وأوضح آل ثاني أن المشروع في مراحله الأولى الآن:

"إن العديد من البنوك المركزية تفكر الآن في إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، ونحن لسنا استثناء من ذلك. لكننا ما زلنا في مرحلة التأسيس. فنحن نقوم بتقييم إيجابيات وسلبيات إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي وإيجاد التكنولوجيا والمنصة المناسبة والصحيحة لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي الخاصة بنا".

حاليًا، تُعد العملات المشفرة ابتكارًا تقنيًا. وقد يأخذنا ذلك إلى حقبة جديدة من الخدمات المالية السريعة والرخيصة والتي يسهل الوصول إليها. ومع ذلك، فإن أصول العملات المشفرة التي لا تؤكدها السلطة النقدية قد تكون أقل مصداقية".

ظهرت التقارير الأولى حول قيام مصرف قطر المركزي باستكشاف إمكانية العملة الرقمية للبنك المركزي في مارس ٢٠٢٢. وفي ذلك الوقت، كشف رئيس قسم التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي، العنود عبد الله المفتاح، أن البنك يبحث في هذا المفهوم بسبب الاتجاه العالمي.

في الوقت الحالي، أعربت أكثر من ١٠٠ دولة على مستوى العالم عن اهتمامها و/أو بدأت في البحث وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي. أطلقت الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر المنافس الرئيسي لقطر في منطقة الخليج، مسار العملة الرقمية للبنك المركزي كجزء من إستراتيجيتها التكنولوجية ٢٠٢٣-٢٠٢٦ في عام ٢٠٢١.

وفي العام نفسه، أعلنت عن مشروع مشترك لمدفوعات العملة الرقمية للبنك المركزي عبر الحدود مع البنوك المركزية في تايلاند وهونغ كونغ والصين، وكذلك بنك التسويات الدولية.