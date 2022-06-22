شركة روكسي هولدينغ تُجري محادثات للإدراج في بورصة ناسداك عبر صفقة شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ٣,٦ مليارات دولار

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 06:48 مساءً - أعلنت شركة غولدنستون أكويزيشن ليمتد، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، عن خطط للاكتتاب العام مع شركة المدفوعات القائمة على بلوكتشين روكسي هولدينغ إنك.

ووفقًا لإعلان الأربعاء، وافقت شركة استحواذات ذات أغراض خاصة على اندماج بقيمة ٣,٦ مليارات دولار مع شركة مدفوعات بلوكتشين العالمية، والتي ستشهد إدراج روكسي في بورصة ناسداك تحت مؤشر ROXE. روكسي هي شركة مدفوعات عالمية تقدم خدمات مدفوعات من شركة إلى أخرى وخدمات مدفوعات للمستهلكين، مع التركيز على تقنية بلوكتشين.

ووفقًا لتقرير لرويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، لا يخطط أي مساهمين حاليين في روكسي لبيع حصتهم بعد الاندماج. وفي يوم الثلاثاء، صرحت روكسي أن بعض المساهمين قد يتأهلون للحصول على أرباح إذا تم الوصول إلى سعر السهم المدرج.

تأتي الاتفاقية في بيئة سوق غير مواتية، والتي شهدت انخفاض قيمة العملات المشفرة وتخلي المستثمرون إلى حد كبير عن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من هذا النوع بسبب الأداء الضعيف. انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من ١ تريليون دولار، بينما انخفضت قيمة بيتكوين (BTC) الآن إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام ٢٠٢١.

وكان الانزلاق الطويل في العملات المشفرة مدفوعًا بالمخاوف المتعلقة بتفكيك العديد من المشاركين الرئيسيين. وقد تدهورت المعنويات نتيجة لتزايد التضخم وأسعار الفائدة وضعف إشارات الاقتصاد الكلي.

علاوة على ذلك، تأتي الاتفاقية بعد شهور من الطرح العام الأولي لشركة غولدنستون (IPO)، والتي حققت ما يقرب من ٥٧,٥ مليون دولار من رأس المال. وسيتم استخدام هذه الموارد لزيادة الاحتياطيات المالية لشركة روكسي. وستكون أيضًا ثاني اتفاقية إدراج هامة للرئيس التنفيذي هاوهان شو لهذا العام، بعد أن وافقت في وقتٍ سابق على صفقة شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ٥٣٠ مليون دولار مع أبيفيني غروب.