تقرير: القائمون بتعدين بيتكوين يبيعون كل حصادهم لشهر مايو

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 06:48 مساءً - دخل سوق العملات المشفرة في مرحلة بيع في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث شهد مسارًا على مستوى السوق مع انخفاض غالبية العملات المشفرة إلى أدنى مستوى لها خلال ٤ سنوات.

وقد أثرت ظروف السوق المتدهورة أيضًا على ربحية تعدين بيتكوين (BTC) بشكل سلبي، مما أجبر القائمين بالتعدين على تصفية ممتلكاتهم من بيتكوين.

إذ تُظهر بيانات جديدة من أركان ريسرش أن شركات تعدين بيتكوين العامة باعت ١٠٠٪ من إنتاج بيتكوين في مايو مقارنةً بنسبة ٢٠-٤٠٪ المعتادة سابقًا.

في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٢، باعت شركات تعدين بيتكوين العامة ٣٠٪ من إنتاجها، وقد زادت هذه النسبة ثلاثة أضعاف في مايو ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو.

يمتلك القائمون بالتعدين مجتمعين ٨٠٠٠٠٠ بيتكوين، مما يجعلهم أحد أكبر الحيتان في السوق.

وقد ساءت الحالة فقط في يونيو مع انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون أعلى مستوى لعام ٢٠١٧ البالغ ٢٠ ألف دولار مع تسجيل أدنى مستوى جديد خلال ٤ سنوات عند ١٧٧٨٣ دولارًا. تدفق القائمين بالتعدين إلى البورصات، وهو مقياس بيانات يُظهر أن حجم بيتكوين الذي أرسله القائمون بالتعدين إلى البورصات، قد وصل إلى مستوى جديد في يونيو، حيث وصل إلى مستوى لم نشهده منذ يناير ٢٠٢١.

أدى انخفاض سعر بيتكوين أيضًا إلى جعل العديد من آلات التعدين غير مربحة، مما أجبر القائمين بالتعدين على مغادرة سوق العملات المشفرة.

سعر هاش بيتكوين هو مقياس تعدين يمثل عائدات القائمين بالتعدين على أساس تيراهاش. وهو متوسط ​​القيمة - بالعملة الورقية - للمكافآت اليومية التي يحصل عليها المُعدِّن لكل حساب تراهاش (السعر بالدولار لكل TH/s في اليوم)، والذي انخفض إلى أدنى مستوى جديد له منذ ١,٥ عام.

تم تجاوز بيتكوين هاش ريبون، وهو مؤشر يحاول تحديد الفترات التي يكون فيها القائمين بتعدين بيتكوين في محنة وربما يستسلمون، مما يشير إلى أن العديد من القائمين بالتعدين يفصلون أجهزتهم بسبب نقص الربحية.

في وقت انخفاض أسعار بيتكوين وأزمة التعدين، يعتقد الكثيرون أنها إشارة قوية لقاع السعر أيضًا، خاصةً عندما يبدأ القائمون بالتعدين في الاستسلام.

وقد تراجعت بيتكوين إلى ما دون ٢١٠٠٠ دولار مرة أخرى وتم تداولها فوق ٢٠٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور، وشهدت انخفاضًا بنسبة ٦٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.