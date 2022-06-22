حوت سولانا ينقل ٢٥ مليون دولار من ديون USDC من سوليند إلى مانغو ماركتس

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 05:45 مساءً - تواصل حوت سولانا (SOL) الذي تعرض للاستحواذ المحتمل على أصوله من خلال تصويت الحوكمة الأخير لسوليند مع بروتوكول الإقراض ونقل ديون بقيمة ٢٥ مليون دولار أمريكي من يو إس دي كوين (USDC) إلى مانغو ماركتس.

ففي تغريدة، شاركت سوليند أن الحوت قد تصرف بناءً على اقتراح الفريق لنقل صفقاته عبر بروتوكولات الإقراض المختلفة. ويقلل ذلك من استخدام USDC داخل سوليند، مما يسمح لمستخدميها بسحب أصولهم مرة أخرى.

وفي حين أن هذه الخطوة تبدو وكأنها حل سريع لمشكلة تصفية أكبر، أوضح فريق سوليند أنهم يعملون مع الحوت وفريق مانغو لإيجاد حل طويل الأمد للمشكلة الأساسية.

بغض النظر عن هذا، فقد مر بروتوكول الإقراض أيضًا بتصويت آخر للحوكمة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من حد اقتراض الحساب الذي يبلغ حاليًا ١٢٠ مليون دولار إلى ٥٠ مليون دولار. وسيخضع الدين فوق الحد الجديد للتصفية بغض النظر عن قيمته الضمانية.

كما قلل البروتوكول من المبلغ الذي يمكن تصفيته في صفقة واحدة عن طريق خفض عامل إغلاق التصفية الأقصى إلى ١٪. كما خفضت عقوبة التصفية لسولانا من ٥٪ إلى ٢٪. وكلا التخفيضين مؤقتان وقد يتغيران بمجرد التعامل مع حالة الحوت.