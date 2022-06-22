تيثر ستطلق العملة المستقرة GBPT المربوطة بالجنيه الإسترليني

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 05:45 مساءً - تعمل شركة تيثر للعملات المستقرة الرائدة على توسيع عرضها للعملات المستقرة من خلال عملة مشفرة جديدة مرتبطة بالجنيه الإسترليني (GBP).

حيث أعلنت تيثر رسميًا يوم الأربعاء أن عملتها المستقرة القادمة المربوطة بالجنيه الإسترليني، GBPT، سيتم إطلاقها في أوائل يوليو وسيتم دعمها في البداية بواسطة بلوكتشين إيثريوم.

ستكون GBPT عملة رقمية مستقرة مرتبطة بنسبة ١:١ إلى الجنيه الإسترليني، بهدف توفير خيار أسرع وأرخص لنقل الأصول.

تنضم GBPT إلى عائلة مكونة من أربعة توكنات تيثر (USDT) أخرى مربوطة بالعملات الورقية، بما في ذلك أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، USDT. تشمل العملات المستقرة الأخرى EURT المربوطة باليورو وCNHT المربوطة باليوان الصيني بالإضافة إلى MXNT الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وهي عملة مستقرة مربوطة بالبيزو المكسيكي.

ووفقًا للإعلان، سيتم بناء GBPT من قبل فريق من المطورين وراء تيثر USDT وستعمل تحت موقعه الإلكتروني الرئيسي Tether.to.

أشار باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في تيثر، إلى أن المملكة المتحدة هي موقع رئيسي للموجة التالية من تحول الصناعة، مضيفًا:

"نحن نأمل في المساعدة في قيادة هذا الابتكار من خلال تزويد مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول إلى عملة مستقرة مقومة بالجنيه الإسترليني صادرة عن أكبر مُصدر للعملة المستقرة [...] وتيثر جاهز ومستعد للعمل مع الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة لجعل هذا الهدف حقيقة ونتطلع إلى الأمام إلى استمرار اعتماد عملة التيثر المستقرة".

يذكر الإعلان أيضًا أن وزارة خزانة صاحبة الجلالة قد أعلنت في أبريل ٢٠٢٢ عن خطط لجعل البلاد مركزًا عالميًا للعملات المشفرة وإدخال العملات المستقرة في إطارها التنظيمي.