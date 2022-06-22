يونيسواب تستحوذ على مجمّع سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "جيني" لتعزيز أهداف "الملكية العالمية"

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 03:48 صباحاً - أعلنت بورصة يونيسواب اللامركزية عن استحواذها على مجمع سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "جيميني" يوم ٢١ يونيو. وقالت يونيسواب إن هذه الخطوة جزء من مهمتها لإطلاق الملكية العالمية والتبادل على منصتها.

تعمل يونيسواب الآن على دمج التوكنات غير القابلة للاستبدال في خط إنتاجها بدءًا من تطبيق الويب ليونيسواب ويقال إن عمليات الدمج اللاحقة تشمل واجهات برمجة التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم الخاصة بالمطورين. هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها يونيسواب مع التوكنات غير القابلة للاستبدال. ففي ربيع عام ٢٠١٩، أطلقت يونيسوكس التي قدمت مجمعات سيولة للتوكنات غير القابلة للاستبدال مدعومة بأصول حقيقية.

وقالت يونيسواب في الإعلان، "نحن متحمسون لتقديم ما تعلمناه من بناء منتجات التمويل اللامركزي إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال." في أغسطس، قالت يونيسواب إنها تخطط لتوزيع التوكنات لمستخدمي جيني التاريخيين في محاولة لمشاركة قيمة هذا الاستحواذ والتكامل.

كما أنهم ينظرون إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال على أنها "بوابة مهمة إلى الويب ٣" بدلًا من "نظام بيئي منفصل عن توكنات ERC٢٠s".

تُعرف جيني بأنها أول مجمّع سوق للتوكنات غير القابلة للاستبدال يوفر وسيلة لاكتشاف وشراء وبيع التوكنات غير القابلة للاستبدال عبر مختلف الأسواق. وتتيح الشركة للمستخدمين "شراء مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال عبر جميع الأسواق الرئيسية في معاملة واحدة وتوفير ما يصل إلى ٤٠٪ من رسوم الغاز."

تستمر بعض المساعي والشركات المرتبطة بالميتافيرس في إحراز تقدم على الرغم من عدم استقرار السوق مؤخرًا. على سبيل المثال، أظهر تمويل الألعاب والتوكنات غير القابلة للاستبدال ذات الصلة بالألعاب علامات على الحركة والنمو للأمام مؤخرًا.