سعر أفالانش (AVAX) ينخفض ​​بنسبة ٤٥٪ خلال شهر وتشير البيانات إلى مزيد من الانخفاض

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 02:41 صباحاً - انخفض أفالانش (AVAX) بنسبة ٤٥٪ خلال ٣٠ يومًا وفي نفس الوقت تقلصت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة ٢٩٪.

وعلى الرغم من الانكماش الأخير، لا تزال منصة التطبيقات اللامركزية (DApp) هي المنافس الأول في سباق الطبقة ١ والطبقة ٢ وتحتل مرتبة عالية من حيث ودائع العقود الذكية والعناوين النشطة. ومع ذلك، لا يزال سعر التوكن الباهت يدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت الشبكة لا تزال منافسًا "جادًا".

زوج AVAX مقابل الدولار على إف تي إكس. المصدر: تريدينغ فيو

أدت عمليات البيع الوحشية للأصول الخطرة إلى قيام AVAX باختبار دعم ١٤,٨٠ دولار عدة مرات، بينما تبلغ القيمة السوقية الحالية ٤,٨ مليارات دولار. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) تبلغ ٣,٢ مليارات دولار.

على سبيل المقارنة، تقدم سولانا (SOL) رسوم شبكة منخفضة بشكل لا يصدق وتحمل ٢,١ مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة. ومع ذلك، تبلغ القيمة السوقية لتوكن SOL المميز ١٢,٩ مليار دولار، وهو ما يقرب من ٣ أضعاف تقييم أفالانش عند مستوى سعر ١٤,٨ دولارًا.

يعتبر مؤشر إجمالي القيمة المقفلة وثيق الصلة للغاية لأنه يقيس الودائع في العقود الذكية للشبكة. وإذا استخدمنا بوليغون (MATIC)، وهو حل من الطبقة-٢ لإيثريوم، كوكيل، فإن الشبكة تمتلك ١,٨ مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة بينما تبلغ القيمة السوقية لتوكن ٣,٥ مليارات دولار.

باختصار، يبدو أن أفالانش أقل من قيمته بشكل كبير بالنظر إلى كيف تتجاوز القيمة السوقية للشبكات المماثلة بشكل كبير إجمالي القيمة المقفلة الخاصة بها.

زاد إجمالي القيمة المقفلة، لكن انخفض عدد المستخدمين

تم تعزيز مقياس التطبيقات اللامركزية الأساسي في أفالانش في آخر ٦٠ يومًا حيث قفز إجمالي القيمة المقفلة للشبكة إلى ١٨٤ مليون توكن AVAX. ويشير هذا إلى أنه حتى مع انهيار سعر AVAX، لم يسحب المستثمرون التوكنات من تطبيقاتها اللامركزية.

إجمالي القيمة المقفلة لشبكة أفالانش، AVAX. المصدر: ديفاي لاما

من حيث توكنات AVAX، نما إجمالي القيمة المقفلة الخاص بالشبكة بنسبة ٣٥٪ في شهرين. على سبيل المقارنة، زاد إجمالي القيمة المقفلة الخاصة بشركة إيثريوم بنسبة ١٠٪ من حيث إيثريوم، بينما واجهت بي إن بي تشين انخفاضًا بنسبة ١٤٪ في نفس الفترة.

لتأكيد إذا ما كانت زيادة إجمالي القيمة المقفلة في أفالانش مشجعة، يجب على المتداولين تحليل مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية. فبعض التطبيقات، مثل الألعاب والأسواق، لا تتطلب إيداعات كبيرة، لذا فإن المقياس غير ذي صلة في تلك الحالات.

بيانات التطبيقات اللامركزية على أفالانش على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: داب رادار

كما هو موضح بواسطة داب رادار، في ٢١ يونيو، انخفض عدد عناوين شبكة أفالانش التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بنسبة ٤٢٪ مقارنةً بالشهر السابق. وبالمقارنة، واجهت بي إن بي تشين انخفاضًا بنسبة ١٦٪ في عدد المستخدمين، بينما انخفض بوليغون بنسبة ٢٩٪.

السعر يتبع الأساسيات التي تراجعت

على الرغم من تفوق إجمالي القيمة المقفلة لأفالانش في الأداء على شبكات التطبيقات اللامركزية المنافسة، فإن الانخفاض في استخدام الشبكة مثير للقلق.

إذ تشير البيانات الواردة أعلاه إلى وجود مشكلة في أفالانش وقد تفسر سبب انخفاض سعر AVAX بنسبة ٤٥٪ في غضون ٣٠ يومًا. من المحتمل أن يظل المستثمرون متشككين في دعم ١٤,٨٠ دولارًا حتى تتحسن مقاييس استخدام الشبكة، وخاصة عدد العناوين النشطة في التمويل اللامركزي.

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