يبدو أن رئيس كولومبيا الجديد من مناصري بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 02:41 صباحاً - أدلى غوستافو بترو، الذي فاز مؤخرًا بالانتخابات الرئاسية الكولومبية لعام ٢٠٢٢، بتصريحات لصالح العملات المشفرة.

وسيحل بترو محل إيفان دوكي ماركيز كرئيس لكولومبيا يوم ٧ أغسطس ولمدة أربع سنوات بعد فوزه في الجولة الثانية من جولة الإعادة يوم الأحد. توجه الرئيس المنتخب إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر ٢٠١٧ بعد فترة وجيزة من موجة صعودية كبيرة للتحدث عن "قوة" بيتكوين (BTC). حيث ألمح بترو في ذلك الوقت إلى أن العملات المشفرة مثل BTC يمكن أن تزيل السلطة من الحكومة والبنوك التقليدية وتعيدها إلى الناس.

كانت زميلته في الترشح، فرانسيا ماركيز، التي ستصبح نائبة رئيس كولومبيا، صامتة إلى حدٍ كبير بشأن السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد تضمنت بعض تصريحات الرئيس المنتخب من عام ٢٠٢١ ردًا على فكرة رئيس السلفادور نايب بوكيلي منصات تعدين تعمل بالطاقة البركانية والتي اقترح فيها أن تستخدم الدولة الموارد الطبيعية لساحلها الغربي لتعدين العملات المشفرة.

حيث قال بترو في ذلك الوقت إن "العملة الافتراضية هي معلومات خالصة، وبالتالي طاقة".

مع تولي بترو منصبه في أغسطس، سينضم السياسي الذي وصفه الكثيرون بأنه "يساري" إلى قادة العالم الآخرين الذين سنّوا سياسات أو تحدثوا لصالح تبني العملات المشفرة. تم قبول بيتكوين كعملة قانونية في السلفادور منذ سبتمبر ٢٠٢١. وفي أبريل، وافق المجلس التشريعي في بنما على مشروع قانون كان من شأنه أن ينشئ إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة، لكن الرئيس لورنتينو كورتيزو عارض هذا الإجراء جزئيًا في يونيو، مشيرًا إلى مخاوف بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال، أو AML.