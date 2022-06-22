سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "ماجيك إيدن" تُغلق جولة بقيمة ١٣٠ مليون دولار من السلسلة "ب" ليبلغ تقييمه ١,٦ مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 02:41 صباحاً - في يوم الثلاثاء، أعلنت ماجيك إيدن، وهي منصة شهيرة للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) على بلوكتشين سولانا (SOL) مع حجم تداول على مدار ٢٤ ساعة يبلغ ١١٢٩٢٧ SOL (٤ ملايين دولار)، أنها أغلقت جولة من السلسلة "ب" مقابل ١٣٠ مليون دولار. قاد جولة التمويل مستثمرون مثل إلكتريك كابيتال وغري لوك ولايتسبيد فنتشر بارتنرز وبارادايم وسيكويا كابيتال، لتبلغ قيمة الشركة ١,٦ مليار دولار.

سيتم استخدام رأس المال الجديد لتوسيع الأسواق الأولية والثانوية للشركة، واستكشاف الفرص متعددة السلاسل، والسماح بالتوظيفات الجديدة، وللاستخدام في البحث والتطوير. منذ إنشائه في سبتمبر ٢٠٢١، يتلقى السوق الآن ما معدله ٢٢ مليون جلسة شهرية فريدة ويشهد تداول أكثر من ٤٠٠٠٠ من التوكنات غير القابلة للاستبدال يوميًا.

قامت منصة الإطلاق الخاصة بماجيك إيدن أيضًا بضم أكثر من ٢٥٠ مشروعًا حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر التخصيص ودعم التسويق والتنفيذ التشغيلي لمجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال الجديدة القادمة إلى السوق الأولية. وفي الوقت نفسه، يغطي سوقها الثانوي أكثر من ٧٠٠٠ توكن مدرج ويشهد أكثر من ٩٢٪ من إجمالي حجم التوكنات غير القابلة للاستبدال في سولانا.

علاوة على ذلك، أطلقت ماجيك إيدن أيضًا أكثر من ٥٠ لعبة ومشروع ميتافيرس. وفي هذا الجزء، تشرف الشركة على ٩٠٪ من جميع التوكنات غير القابلة للاستبدال للألعاب في سولانا المتداولة في السوق. فيما يتعلق بالتطوير، علق زوشون يين، رئيس مكتب التشغيل والمؤسس المشارك لشركة ماجيك إيدن، قائلًا: