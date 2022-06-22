بيتفارمز تبيع ٣ آلاف بيتكوين كجزء من إستراتيجية لتحسين السيولة وسداد الديون

باعت شركة التعدين الكندية بيتفارمز ما يقرب من ٦٢ مليون دولار من بيتكوين في يونيو، باستخدام عائدات البيع لتقليل ديونها.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت بيتفارمز إنها باعت ٣٠٠٠ بيتكوين (BTC) في الأيام السبعة الماضية، أي ما يقرب من ٤٧٪ من حيازات شركة تعدين العملات المشفرة التي تبلغ حوالي ٦٣٤٩ بيتكوين. ووفقًا للشركة، ستستخدم الأموال من مبيعات بيتكوين - ٦٢ مليون دولار - من أجل "إعادة موازنة مديونيتها عن طريق تقليل التسهيلات الائتمانية المدعومة من بيتكوين مع غالاكسي ديجيتال." ويبدو أن العملة المشفرة المباعة تضمنت ١٥٠٠ بيتكوين استخدمتها بيتفارمز لتقليل تسهيلاتها الائتمانية من ١٠٠ مليون دولار إلى ٦٦ مليون دولار في يونيو، مما أدى إلى انخفاض ديونها إلى ٣٨ مليون دولار في وقت كتابة المقالة.

ووفقًا للمدير المالي لشركة بيتفارمز، جيف لوكاس، فإن شركة التعدين "لم تعد تحتفظ بجميع عملات بيتكوين التي تنتجها يوميًا - تقريبًا ١٤ بيتكوين - بدلًا من ذلك تختار" اتخاذ إجراءات لتعزيز السيولة وإزالة الرافعة المالية وتقوية "الميزانية العمومية للشركة. وقالت بيتفارمز إنها أبرمت أيضًا صفقة بقيمة ٣٧ مليون دولار مع NYDIG لتمويل المعدات، مما رفع سيولة الشركة إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار.

حيث قال لوكاس: "بينما لا نزال متفائلين بشأن ارتفاع أسعار بيتكوين على المدى الطويل، فإن هذا التغيير الاستراتيجي يمكّننا من التركيز على أولوياتنا القصوى المتمثلة في الحفاظ على عمليات التعدين ذات المستوى العالمي والاستمرار في تنمية أعمالنا تحسبًا لاقتصاديات التعدين المحسنة". "نحن نعتقد أن بيع جزء من مقتنيات بيتكوين والإنتاج اليومي كمصدر للسيولة هو أفضل الطرق وأقلها تكلفة في بيئة السوق الحالية."