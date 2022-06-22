بنك التسويات الدولية: ٩٠٪ من البنوك المركزية تبحث في فائدة عملات البنوك المركزية الرقمية

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 12:48 صباحاً - ففي تقرير اقتصادي سنوي جديد نشره بنك التسويات الدولية (BIS)، كشفت المؤسسة المالية أن ما يقرب من ٩٠٪ من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدرس جدوى اعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs.

وقد سلط تقرير بنك التسويات الدولية الضوء على قدرة النقود السيادية الحالية على توفير استقرار (نسبي) للأسعار والرقابة العامة بينما انتقد عجز العملات المشفرة عن أداء "الوظائف الأساسية الأساسية للنقود" وشفافيتها فيما يتعلق بالمساءلة أمام عامة الناس.

ومع ذلك، فقد سلط التقرير الضوء على طبيعة العملات المشفرة القابلة للبرمجة بالإضافة إلى العناصر التي لا حدود لها للتمويل اللامركزي (DeFi) باعتبارها فوائد محتملة من شأنها أن تجعل من حالة تكامل العملات الرقمية للبنوك المركزية. يوجد حاليًا ثلاثة عملات رقمية لبنوك مركزية للأفراد مع ٢٨ برنامجًا تدريبيًا. ويحتل اليوان الرقمي الذي أصدره بنك الشعب الصيني حاليًا المركز المهيمن مع ٢٦١ مليون مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في أكثر من ٦٠ ولاية قضائية أنظمة دفع سريعة للأفراد.

وفيما يتعلق بمسألة استخدام الأصول الرقمية المركزية، استشهد بنك التسويات الدولية بالتطورات السلبية الأخيرة في قطاع التمويل اللامركزي. وأحد الأمثلة في التقرير هو الانهيار الداخلي لتيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها الآن تيرا كلاسيك (LUNC) - وعملة تيرا يو إس دي الخوارزمية المستقرة. بعد ذلك، واصل بنك التسويات الدولية تسليط الضوء على قابلية التوسع المحدودة لبعض سلاسل بلوكتشين، مثل إيثريوم (ETH)، مما تسبب في ازدحام الشبكة وبالتالي الزيادات الحادة في رسوم المعاملات.

كما أثارت مسألة جدوى حلول الطبقة ١ بسبب التجزئة الكبيرة لشبكات بلوكتشين هذه لمعالجة مثل هذه العيوب. وأخيرًا، أشار التقرير إلى عدد قياسي من عمليات اختراق العملات الرقمية في العام الماضي كجزء من مخاطر السلامة الكامنة في الأصول الرقمية.