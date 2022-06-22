استوديو أفلام ياباني يُعلن عن إنتاج سلسلة حول العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 12:48 صباحاً - أعلن نوما، وهو استوديو أفلام ياباني، أنه ينتج ثلاثة أفلام طويلة تعتمد على عالم العملات المشفرة. الفيلم الأول بعنوان The Rhetoric Star، قيد الإنتاج بالفعل وسيصدر في عام ٢٠٢٤.

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف يوم الثلاثاء، قال تايتشي إيتو، مؤسس نوما ومنتج السلسلة، إن الثلاثية تهدف إلى نقل المعرفة حول صناعة العملات المشفرة من خلال سرد القصص الإبداعي. بالإضافة إلى ذلك، شارك بفخر أن فريقه يعمل مع خبراء بيتكوين (BTC) ومصمم الصوت الحائز على جائزة سيفي كارمل. كما أعرب عن ثقته في أن The Rhetoric Star سوف "يغير طريقة" تعلم الجماهير عن العملات المشفرة.

تم إنتاج سلسلة الأفلام أيضًا من قبل ماي فوجيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة غراكون بلوكتشين ومقرها طوكيو، وريو ناكاتسوجي، المسؤول التنفيذي في شركة النشر اليابانية كوين بوست. وفي الوقت نفسه، فإن رسّامة الرسوم المتحركة اليابانية هارونا غوزو، التي عملت في الرسوم المتحركة الشهيرة مثل بوكيمون وفيري تيل ستتولى أعمال الرسوم المتحركة للأفلام.

كما ذكر سيفي كارمل، الذي يصمم الأصوات للأفلام، أن الفريق يريد إنشاء سلسلة تنقل الرؤى من خبراء العملات المشفرة في العالم إلى الجماهير بطريقة "إبداعية ويمكن الوصول إليها". وقال إنه يشرّفه أن ينضم إلى الفريق وأنه متحمس لأن العالم يتجه نحو "مستقبل افتراضي يعتمد على بلوكتشين والعملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال وما شابه ذلك."