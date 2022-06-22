بورصة العملات المشفرة "بلوك فاي" تحصل على ٢٥٠ مليون دولار من إف تي إكس وسط السوق الهابطة

تام شمس - الأربعاء 22 يونيو 2022 12:48 صباحاً - حصلت بلوك فاي، وهي بورصة للعملات المشفرة ومزود خدمة محفظة رقمية، على رصيد بقيمة ٢٥٠ مليون دولار من منصة العملات المشفرة الرائدة إف تي إكس.

حيث وقّعت بلوك فاي على ورقة شروط مع بورصة العملات المشفرة إف تي إكس لتأمين تسهيل ائتماني متجدد بقيمة ٢٥٠ مليون دولار. وتعتبر التسهيلات الائتمانية المتجددة نوعًا من أنواع الائتمان التي تمكّن من سحب الأموال واستخدامها لتمويل الاعمال، وسدادها ثم سحبها مرة أخرى عند الحاجة إليها.

وقد أكد زاك برينس، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك فاي، الأخبار في موضوع على تويتر، مدعيًا ​​أن التدفق الجديد لرأس المال سيعزز الميزانية العمومية للشركة ويقوي المنصة. حيث قال برينس:

"تهدف عائدات التسهيلات الائتمانية إلى أن تكون تابعة تعاقديًا لجميع أرصدة العملاء عبر جميع أنواع الحسابات (BIA وBPY وضمانات القرض) وسيتم استخدامها حسب الحاجة."

يأتي الائتمان بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لبلوك فاي وسط الاضطرابات التي شهدتها السوق والتي أدت إلى قيام العديد من شركات العملات المشفرة بتخفيض قواها العاملة وإجراء تغييرات حاسمة على عملياتها لتظل واقفة على قدميها. وكان على العديد من منصات العملات المشفرة أيضًا إغلاق عملياتها وإيقاف عمليات السحب مؤقتًا بسبب الهيمنة الهبوطية في السوق.

وقد أشاد برنس بجهود فريقه خلال التقلبات المستمرة في سوق العملات المشفرة وذكر أنه سيتم وضع خط الائتمان الجديد لحماية أموال المستخدمين عبر جميع أنواع الحسابات.

تم تغريم بلوك فاي ١٠٠ مليون دولار في فبراير من هذا العام بسبب حسابات الفائدة ذات العائد المرتفع، والتي اعتبرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منتجات أوراق مالية.