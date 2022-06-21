بروشيرز ستطلق صندوقًا متداولًا بالبورصة بهدف بيع بيتكوين بعد انخفاض سعرها إلى ما دون ٢٠ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:48 صباحاً - ستمنح الشركة التي تقف وراء واحد من أول الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة المستثمرين وسيلة جديدة للمراهنة على سعر العملة المشفرة.

ففي إعلان يوم الإثنين، قالت شركة الصناديق المتداولة في البورصة بروشيرز إن الصندوق المتداول بالبورصة شورت بيتكوين ستراتيجي سيكون متاحًا للتداول في بورصة نيويورك، أو NYSE، بدءًا من يوم الثلاثاء تحت مؤشر BITI. وستسمح الأداة للمستثمرين الأمريكيين بالمراهنة ضد بيتكوين (BTC) باستخدام العقود الآجلة، وذلك وفقًا لأداء العملة المشفرة في يوم واحد حسبما يفيده مؤشر العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية.

حيث قال مايكل سابير، الرئيس التنفيذي لشركة بروشيرز: "يوفر BITI للمستثمرين الذين يعتقدون أن سعر بيتكوين سينخفض فرصةً محتملة للربح أو التحوط من ممتلكاتهم من العملات المشفرة". "يتيح BITI للمستثمرين الحصول بسهولة على تعرض قصير لبيتكوين من خلال شراء الصندوق المتداول بالبورصة في حساب وساطة تقليدي."

سيأتي إطلاق الأداة الاستثمارية وسط سوق هابطة للعملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم (ETH). يوم السبت، انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ١٨٠٠٠ دولار لأول مرة منذ عام ٢٠٢٠ ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى أكثر من ٢٠٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. شهد سعر إيثريوم انخفاضًا مشابهًا إلى أقل من ١٠٠٠ دولار يوم ١٨ يونيو - وهو أدنى مستوى خلال ١٨ شهرًا.