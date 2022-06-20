النيابة العامة في كوريا الجنوبية تمنع موظفي تيرافورم لابز من مغادرة البلاد: تقرير

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 05:54 مساءً - يقال إن موظفي تيرافورم لابز غير قادرين على مغادرة كوريا الجنوبية بسبب قيام المدعين العامين في البلاد بفرض حظر مغادرة على المطورين الرئيسيين للمشروع.

ففي يوم الإثنين، أفادت وسائل الإعلام الكورية JTBC أن فريق تحقيق من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية فرض حظر سفر على أعضاء الفريق الرئيسيين في تيرافورم لابز. تم فرض الحظر للقضاء على احتمال فرار المسؤولين الرئيسيين داخل الشركة إلى الخارج لتجنب المزيد من التحقيقات.

وقد سلط التقرير الضوء أيضًا على أن الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابز "دو كوون"، وهو شخصية رئيسية في التحقيق، يقيم حاليًا في سنغافورة، خارج البلاد. لهذا السبب، قد تتخذ النيابة إجراءات مثل إبطال جواز سفر كوون قبل الشروع في تحقيق أكثر شمولًا بشأنه.

وفي تغريدة، شارك مطور تيرا، دانييل هونغ، أنه حتى موظفي تيرافورم لابز السابقين قد تلقوا حظرًا على الخروج من الحكومة. ووفقا لهونغ، لم يتم إخطار أي من الموظفين لتجنب أي احتمال لتدمير الأدلة مع استمرار التحقيق.

وأعرب هونغ أيضًا عن خيبة أمله من الحظر، قائلًا إنه يظهر أن الموظفين يُعاملون كمجرمين، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول". كما أشار المطور إلى أن الموظفين الذين ربما كانوا على استعداد للتعاون قد يغيرون رأيهم بسبب الحظر.